Matteo Romano annuncia l’uscita del suo primo Ep “Finta nostalgia”

Il 4 ottobre 2024, Matteo Romano ha rilasciato il singolo Tornado. Il 25 ottobre esce su tutte le piattaforme digitali il suo primo Ep, dal titolo Finta nostalgia.

Matteo Romano ha iniziato il 2024 pubblicando il brano Assurdo. Tornado ha rappresentato il passo successivo e ulteriore della sua produzione artistica. Il cantante è pronto a proseguire la propria carriera con nuovi ed emozionanti progetti, dopo le collaborazioni con Cian Ducrot in Part of me e con Luigi Strangis in Tulipani blu.

Il percorso musicale di Matteo culmina con l’uscita di Finta nostalgia, il suo primo Ep. Questo disco racconta il percorso, anche di crescita personale, che l’artista ha sperimentato negli ultimi anni. Nella tracklist ci sono canzoni già note e amate dai fans: dai brani d’esordio fino ai singoli che hanno fatto conoscere il cantante a un pubblico più ampio. Ci sono poi i brani inediti, ancora da scoprire e che svelano nuove sfumature di Matteo Romano come artista e come persona.

Finta nostalgia racchiude l’anima del giovane cantautore, che giorno per giorno conosce sempre più se stesso e ciò che lo circonda. Le canzoni del disco contengono le emozioni di questo cammino di conoscenza, che, in positivo o in negativo, innegabilmente lasciano il segno. Così come raccontano le relazioni con le persone incontrate, i sentimenti e i dolori provati, i ricordi legati ad esperienze vissute. L’Ep, attraverso musica e parole, svela l’intimo sentire di una delle voci più gentili del pop italiano.