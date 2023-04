Matteo Paolillo-Icaro al Primo Maggio Roma presenterà il nuovo singolo, “Liberatemi” in attesa del ritorno sul set per “Mare fuori 4”

Matteo Paolillo Liberatemi è il titolo del nuovo singolo in uscita nei prossimi giorni giusto in tempo per essere presentato dal vivo sul palco del Concerto del Primo Maggio Roma.

Il cantautore in questo periodo si sta godendo il successo del nuovo singolo, Origami all’alba, canzone che è uscita in una doppia versione. Quella cantanta da Matteo, anche conosciuto come Icaro, e quella interpretata da Clara Soccini, co-autrice del pezzo, presente nella sua versione all’interno della terza stagione di Mare fuori.

Il pezzo, prodotto da Lolloflow, è stato certificato con il disco di platino e ha lanciato la carriera di Matteo e Clara.

Ora per Matteo Paolillo è però tempo di nuova musica con un singolo, Liberatemi, che si stacca da Mare Fuori sul cui set tra l’altro tornerà molto presto per la quarta stagione. Il singolo uscirà il 21 o il 28 aprile, giusto in tempo per poterlo presentare sul palco del Primo Maggio Roma dove Paolillo salirà per la prima volta ospite, per ADA Music Italy.

Il brano, prodotto sempre da Lolloflow, sarà contenuto nel primo disco del cantautore in uscita molto presto. Ecco come Matteo lo ha annunciato sui social:

“Una grande avventura volge al termine.

Una nuova grande avventura sta per ricominciare.

A breve ritornerò sul Set di Mare Fuori per continuare a dare la mia anima ad Edoardo. 🐯

A breve vi presenterò il mio primo album.

Un progetto musicale che racconterà di me e non più solo di Edo.

Ci troverete le tematiche che mi stanno più a cuore:

L’importanza dell’amore, del senso di comunità, della forza che c’è nel non aver paura a mostrarsi vulnerabili. 🌍

Siamo tutti legati dalla stessa energia, tutti diversi ma tutti uguali.

La mia voce sarà un soffio di empatia, un canto di speranza.

Dove l’umanità si fonde sempre di più con la macchina, noi lotteremo sempre per le emozioni che ci rendono umani.”

Insomma diverse belle notizie per i fan della serie, Mare fuori, e di Matteo Paolillo.