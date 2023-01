Marte mostra il lato più esplosivo della sua personalità nel nuovo brano “Molecola”

Marte (anche nota come Marte Marasco) pubblica il singolo Molecola, disponibile negli store digitali dal 27 gennaio 2023. Il brano (Etichetta Hokuto Empire – Distribuzione Sony Music Italy / Columbia Records) segna il ritorno della cantautrice dopo i brani Conchiglia e Black Mamba.

Molecola è stato scritto da Marte insieme a Domenico Finizio (in arte, Mimmo), chitarrista dei Tropea (band rivelazione di X Factor 2022). Finizio è anche il produttore artistico del brano.

Come racconta la cantautrice: “Quando io e Domenico Finizio (Tropea) abbiamo scritto “MOLECOLA” di base volevamo prenderci bene. Il risultato è un pezzo che avrei sicuramente cantato a squarciagola in cameretta dai miei ai tempi del liceo, ma con un suono attuale. Per me questo brano è anche il frutto della sperimentazione di un sound diverso da quello dei singoli precedenti, che fa emergere un lato diverso della mia personalità”.

Il pezzo racconta la voglia di rompere gli schemi; e mostra un nuovo lato della personalità di Marte, meno malinconico e più positivo. Si tratta di un brano ritmato, ballabile e spiritoso. Presenta sonorità sperimentali, tra pop funk, indie pop ed elettronica. Tutto ciò esprime l’aspetto più dirompente di Marte, alla ricerca di ciò che serve per sentirsi bene e dimenticare i pensieri negativi.