Marina Rei torna con il terzo singolo “Dimenticarci”

Marina Rei torna in radio e sulle piattaforme di streaming da venerdì 19 giugno con il nuovo singolo Dimenticarci, terzo estratto che anticipa il nuovo album Per essere felici, di cui vi abbiamo parlato qui.

Il singolo Dimenticarci arriva a seguire di Comunque tu e della title track Per essere felici: tutti tasselli che hanno aperto la strada al nuovo lavoro discografico della batterista e cantautrice, che arriva a sei anni di distanza dal precedente lavoro Pareidolia e prosegue quell’evoluzione stilistica di Marina Rei, frutto di scelte ben precise e di un’attenzione sempre più rivolta alla parola e alla cura compositiva.

A 25 anni dall’uscita dell’omonimo primo album in italiano, Marina Rei il 26 giugno tornerà con un un nuovo importante disco di inediti per celebrare una lunga carriera e un percorso artistico che l’ha portata ad affermarsi come una delle poche polistrumentiste e autrici del nostro panorama musicale.

Foto di Simone Cecchetti

Testo dimenticarci Marina REI

Dimentichiamoci tutto

dimentichiamo i nostri nomi

dimentichiamo di parlarci

guardiamoci negli occhi quanto basta per sapere chi siamo

dimentichiamo i posti dove abbiamo lasciato qualcuno che amiamo

dimentichiamo noi stessi

e ricominciamo

Ricominciamo a sorridere per niente

ricominciamo a cercarci dal niente

ricominciamo a camminare affiancati

riavvicinati

se siamo troppo distanti

ritrovarci se ci sentiamo persi

e accarezzarci

e quando siamo finalmente soli

dimenticarci