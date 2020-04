Mahmood Redemption song testo e traduzione dello storico brano di Bob Marley coverizzato, a sorpresa, dal cantautore.

Con l’emergenza Covid19 i piani relativi al nuovo album di Mahmood, atteso per questa primavera, sono cambiati come per molti altri dischi.

L’artista non si è fatto prendere dallo sconforto e ha deciso di continuare a far ascoltare la propria voce in altri modi.

Mahmood Redemption song

Solo qualche giorno fa Mahmood aveva rilasciato su Youtube un criptico brano con relativo video, Eternantena (vedi qui). Allo scoccare della mezzanotte invece l’artista ha lanciato sugli store e in streaming una cover di un brano iconico, Redemption song di Bob Marley.

Questo brano fu pubblicato nel 1980 e scritto dall’artista nel pieno della sua battaglia, purtroppo persa, con il cancro.

A seguire video, audio, testo e traduzione della canzone.

Redemption song testo, traduzione e audio

Old pirates, yes, they rob I

Sold I to the merchant ships

Minutes after they took I

From the bottomless pit

But my hand was made strong

By the hand of the Almighty

We forward in this generation

Triumphantly

Won’t you help to sing

These songs of freedom?

‘Cause all I ever have

Redemption songs

Redemption songs

Emancipate yourselves from mental slavery

None but ourselves can free our minds

Have no fear for atomic energy

‘Cause none of them can stop the time

How long shall they kill our prophets

While we stand aside and look? Ooh!

Some say it’s just a part of it

We’ve got to fulfill the book

Won’t you help to sing

These songs of freedom?

‘Cause all I ever have

Redemption songs

Redemption songs

Redemption songs

Emancipate yourselves from mental slavery

None but ourselves can free our mind

Wo! Have no fear for atomic energy

‘Cause none of them-a can-a stop-a the time

How long shall they kill our prophets

While we stand aside and look?

Yes, some say it’s just a part of it

We’ve got to fulfill the book

Won’t you help to sing

These songs of freedom?

‘Cause all I ever had

Redemption songs

All I ever had

Redemption songs

These songs of freedom

Songs of freedom

Vecchi pirati, sì, mi derubano

Venduto alle navi mercantili

Pochi minuti dopo mi hanno preso

Dalla fossa senza fondo

Ma la mia mano è stata resa forte

Per mano dell’Onnipotente

Inoltriamo in questa generazione

Trionfalmente

Non mi aiuterai a cantare

Queste canzoni di libertà?

Perché tutto ciò che ho mai avuto

Canzoni di redenzione

Canzoni di redenzione

Emancipatevi dalla schiavitù mentale

Nessuno tranne noi stessi può liberare le nostre menti

Non aver paura dell’energia atomica

Perché nessuno di loro può fermare il tempo

Per quanto tempo uccideranno i nostri profeti

Mentre ci facciamo da parte e guardiamo? Ooh!

Alcuni dicono che è solo una parte di esso

Dobbiamo realizzare il libro

Non mi aiuterai a cantare

Queste canzoni di libertà?

Perché tutto ciò che ho mai avuto

Canzoni di redenzione

Canzoni di redenzione

Canzoni di redenzione

Emancipatevi dalla schiavitù mentale

Nessuno tranne noi stessi può liberare la nostra mente

Wo! Non aver paura dell’energia atomica

Perché nessuno di loro, una volta, una volta, una volta

Per quanto tempo uccideranno i nostri profeti

Mentre ci facciamo da parte e guardiamo?

Sì, alcuni dicono che è solo una parte di esso

Dobbiamo realizzare il libro

Non mi aiuterai a cantare

Queste canzoni di libertà?

Perché tutto ciò che ho mai avuto

Canzoni di redenzione

Tutto quello che abbia mai avuto

Canzoni di redenzione

Queste canzoni di libertà

Canzoni di libertà