Sarà pubblicato il prossimo 16 giugno per Mondadori il primo libro di Luna Melis Forte Come un Sogno. L’artista ha confermato le indiscrezioni in un’intervista in diretta Instagram realizzata da All Music Italia.

La giovanissima artista scelta da Manuel Agnelli e seguita come un’ombra dal producer Big Fish ha appena pubblicato il nuovo singolo Mi dispiace tanto insieme alla star del web Valerio Mazzei (ne abbiamo parlato Qui).

“Non abbiate mai paura di credere in qualcosa, anche se tutti cercano di scoraggiarvi. E non lasciatevi abbattere dalle difficoltà, anzi, usatele per diventare ancora più forti. Non rinunciate a mettervi alla prova, perché più conoscerete voi stessi e più capirete che i limiti sono solo nella nostra testa, e sono fatti per essere superati. Io ci credo davvero, e non vedo l’ora di continuare con voi questa meravigliosa avventura.”

Queste le parole di Luna per descrivere Forte come un sogno.

LUNA MELIS FORTE COME UN SOGNO

Luna è stata ospite lunedì 1° giugno di All Music Italia, in una diretta Instagram in cui si sono toccati numerosi temi, tra cui la doppia partecipazione a X Factor e le collaborazioni.

Uno spazio della chiacchierata è stato riservato proprio all’uscita del libro Forte come un sogno.

“Il 16 giugno arriverà il mio libro Forte come un sogno. Racconta le mie origini e come sono riuscita a farmi strada in questo mondo di matti e come mi sono fatta accettare. Racconterò i retroscena di tutto quello che avete visto. Vi parlerò di alcuni problemi che ho dovuto affrontare nell’estate del 2018. E’ un progetto a cui stiamo lavorando da settembre dell’anno scorso. E’ il progetto che fino ad ora mi sta più a cuore perchè mi sono raccontata in tutto e per tutto da quando sono nata a ora.”

Foto di Chiara Mirelli