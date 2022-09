Lulù e Clarissa Selassie dopo il GFVip lanciano i loro singoli di debutto

Lulù e Clarissa Selassie, tra i protagonisti della scorsa edizione del GFVip, sono pronte al loro debutto nella musica (leggi qui).

Due progetti separati per le Princess, ma accomunati dalla stessa data uscita.

E se Clarissa è stata molto più esplicita sui social, Lulù ha preferito lasciare indovinare ai suoi fan quando uscirà il suo primo brano.

Ecco le parole di Clarissa Selassie su Instagram:

Dopo tanti mesi d’attesa e di tanto lavoro, posso finalmente annunciarvi che il mio primo singolo uscirà questo venerdì a mezzanotte! ✨Nel frattempo provate ad indovinare il titolo della canzone con questa emoji 💔➖

A cui risponde sua sorella Lulù:

??/09/2022 Vediamo se riuscite ad indovinare la data di uscita del mio primo singolo! Manca sempre meno…💜Stay Tuned…🪐

…ma nei giorni scorsi si erano lasciate sfuggire che i due brani, probabilmente in inglese, sarebbero usciti lo stesso giorno. Però il 22 è tra i numeri preferiti dalla ragazza, visto che è scritto anche nella sua biografia su Instagram.

A tutti i loro fan non resta che attendere queste ultime ore che separano le Princess Selassie dal loro esordio nel mondo della musica.

Nei mesi scorsi, nelle numerose dirette social al termine del Grande Fratello, le due sorelle avevano pre annunciato che Lulù Selassie era al lavoro sul suo primo album (di cui questo singolo dovrebbe, quindi, essere l’apripista), mentre per Clarissa il progetto, per ora, era per un singolo brano.

