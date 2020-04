Lourdes Non ci vogliamo più video fuori da oggi.

Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato in questo articolo della nuova scommessa di Clinica Dischi (su distribuzione Artist First) Lourdes, uscito con il singolo Non ci vogliamo più subito entrato nell’ambita playlist editoriale di Spotify, Scuola indie, dove in sole tre settimane è arrivato sino alla prima posizione.

Ora il cantautore lancia il videoclip ufficiale di questo primo singolo in cui ha coinvolto una delle Influencer più seguite del momento… Ludovica Pagani.

Lourdes Non ci vogliamo più con Ludovica Pagani

Abbiamo raggiunto Lourdes per farci raccontare come nasce questo videoclip, diretto da Ivica, e come è stata coinvolta Ludovica Pagani.

“L’idea di base era di girare qualcosa che fosse diverso dai soliti video triti e ritriti dove c’è il cliché della classica storia d’amore che inizia e finisce. Volevamo fare qualcosa che trasmettesse inquietudine e che desse un pò un pugno nello stomaco allo spettatore quindi abbiamo ribaltato il concetto di ‘relazione’ e l’abbiamo trasformato in un rapimento perché a volte sono proprio i rapporti a rapirci, sia nel bene che nel male. Non ci vogliamo più è l’inizio della fine di un amore, è ‘ammanettarsi’ a qualcosa di cui siamo consapevoli sia finito ma di cui siamo ostaggi. Quindi abbiamo rappresentato questi 2 personaggi che vengono rapiti ognuno dalle proprie angosce e fragilità e rinchiusi in un capannone abbandonato mentre un’orchestra suona loro la canzone in preda ad un maniaco con una mazza da baseball tra le mani… Insomma è un video da vedere!”

Riguardo a Ludovica aggiunge:

“Nel ruolo di protagonista è stata inoltre coinvolta la nota influencer bergamasca Ludovica Pagani a cui è piaciuta molto la canzone, mentre all’inizio del video nei panni di una telegiornalista compare Francesca Giussani volto di SportItalia. Il video è stato girato sia per le riprese interne che per quelle esterne a Bergamo, la mia città che purtroppo al momento è stata messa in ginocchio dal Coronavirus ma che come piace dire a noi bergamaschi rimane sempre a testa alta. Il regista è Ivica alias Alessio Caglioni, un ragazzo eccezionale e pieno di talento (nonché pieno di pazienza visto che l’ho fatto ammattire), già noto per aver girato i video del progetto musicale di Joe Bastianich.“

In conclusione Lourdes aggiunge:

“Infine ci tengo davvero a ringraziare Roberto Valota, mio amico, collaboratore e musicista che mi ha aiutato a sviluppare l’idea per questo video oltre ai miei musicisti e ad alcuni amici che si sono prestati a recitare la parte degli orchestranti.“

Ecco a seguire il videoclip di Non ci vogliamo più.