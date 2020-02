Loredana Bertè: posticipate tutte le date del Libertè Tour Teatrale 2020

Nelle scorse settimane Loredana Bertè aveva annunciato via social il suo ritorno live con un Tour nei teatri italiani, legato al suo ultimo album di inediti LiBerté. Le prime date annunciate del Libertè Tour Teatrale 2020 erano cinque e toccavano le principali città italiane del nord Italia.

Il concerto di debutto della tournèe era previsto per il 28 febbraio 2020 al PalaBassano 2 di Bassano del Grappa. Nei giorni scorsi, prima ancora che il nostro Paese fosse colpito dal Coronavirus, era stato comunicato il rinvio dello spettacolo all’8 aprile. Lo spostamento, indipendente dalla volontà di Loredana Bertè, era legato a un problema tecnico-logistico che non aveva consentito agli organizzatori di poter garantire il corretto allestimento dell’evento.

Adesso, tramite i social dell’artista arriva la notizia che, a scopo cautelativo, tutte le date della prima parte del Libertè Tour Teatrale 2020 di Loredana Bertè sono spostate ad altra data. Questa volta, il motivo è legato alla “situazione Coronavirus”.

Tutte le location dei concerti si trovano nelle Regioni più colpite (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria); e in attesa di capire l’evoluzione della situazione, gli organizzatori del Tour hanno adottato questo provvedimento a tutela della salute del pubblico ed anche degli addetti ai lavori.

Libertè Tour Teatrale 2020, calendario aggiornato

Ecco qui di seguito il calendario aggiornato ad oggi del Libertè Tour Teatrale 2020:

16/11/2020 – Politeama Genovese, Genova

21/11/2020 – PalaBassano 2, Palabassano Del Grappa (VI)

01/12/2020 – Teatro Colosseo, Torino

11/01/2021 – Teatro Repower, Assago (MI)

La data di recupero del concerto che si sarebbe dovuto tenere al Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia il 3 marzo 2020, sarà comunicata a breve.

I biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date.

Il Tour fornirà al pubblico l’occasione di ripercorrere la carriera artistica di Loredana Bertè. In scaletta, ci saranno le canzoni estratte dall’ultimo disco Libertè, come i singoli Maledetto luna park e Babilonia; ma anche i cavalli di battaglia della cantante, da Il mare d’inverno a In alto mare, passando per Mi manchi, Luna, Dedicato, Non sono una signora e Sei bellissima.

Nel corso dello spettacolo, era previsto anche uno spazio dedicato al ricordo di Pino Daniele con Buongiorno anche a te; e della indimenticata Mia Martini con Inno, cantata dalla corista Aida Cooper.

I biglietti del Tour teatrale di Loredana Bertè possono essere acquistati su Ticketone e presso i punti vendita abituali.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI