Si svolgerà dal 17 al 19 novembre in live streaming Linecheck 2020. Il format è prodotto da Music Innovation Hub, l’impresa sociale che in questi mesi ha costituito prima il fondo COVID-19 Sosteniamo la musica, poi lanciato Heroes e ora si è fatta promotrice di Scena Unita. Un progetto che si focalizza sui valori della musica dal punto di vista economico, sociale, culturale ed educativo puntando all’internazionalizzazione della filiera musicale italiana.

Il programma della sesta edizione prevede panel, showcase e masterclass in oltre 60 appuntamenti con un taglio sempre più internazionale.

Linecheck 2020 sarà visibile su linecheck.it e per quest’anno ha come obiettivo quello di cercare soluzioni in un momento di grande incertezza che può diventare occasione di grandi opportunità e cambiamenti.

Linecheck si propone come piattaforma per innovare, costruire ponti, far dialogare l’establishment con i trend di domani. Un modo per trovare soluzioni a problemi già identificati da tempo, attraverso tecnologia e sensibilità umana, nuovi modelli di business e dialogo interculturale.

Valori come sostenibilità, diversità e inclusione alimentano lo spirito di questo progetto. L’obiettivo è innescare nuove riflessioni, invitando i partecipanti a pensare fuori dagli schemi tradizionali, allungando lo sguardo verso un futuro di responsabilità ed innovazione.

LINECHECK 2020

Una delle caratteristiche di questa edizione è il dialogo con le istituzioni. A Linecheck 2020 saranno presenti le Nazioni Unite, la Commissione Europea, l’Ambasciata della Gran Bretagna, del Canada con il Department of Canadian Heritage, della Norvegia. Non mancheranno rappresentanti del Senato, dei Ministeri della Cultura e degli Esteri e delle amministrazioni locali di Milano e Bologna. Presenti anche reti come ASVIS, IMF, KeepOn e le associazioni di categoria.

Importante la presenza di brand mondiali come AC Milan e Yamaha, reti sull’innovazione come Jump – European Music Market Accelerator, creativeSHIFT ed HEMI.

Spazio poi a piattaforme tecnologiche come Patreon, Maestro e Musixmatch, festival come Midem, Eurosonic e Reeperbahn, aziende leader della rivoluzione digitale come Soundreef, Believe e Merlin, sino all’underground psych-rock americano alla scena LGBT rave di Manchester, al ruolo delle città con Sound Diplomacy. Presenti anche iniziative educative nelle carceri dell’aps 232 con un testimonial d’eccezione, Massimo Pericolo.

Tutti i contenuti del Music Meeting e del Music Festival verranno trasmessi in streaming a pagamento, su live.linecheck.it, suddivisi in 9 diverse rooms (3 meeting, 3 festival, 1 networking e 2 academy), che disporranno di un player per le dirette streaming e di chat per l’interazione tra delegates e le domande agli speaker.

Il programma completo è disponibile sul sito https://www.linecheck.it/.

LA PARTNERSHIP CON MILANO MUSIC WEEK

Linecheck è anche quest’anno main content partner della ​Milano Music Week. ​Music works here​ è lo slogan che accompagna la quarta edizione per dimostrare, ancora una volta, la centralità di Milano come sede dell’industria musicale e creativa italiana.

Su T​icketmaster​ è possibile acquistare i biglietti per tutte le tipologie di contenuto della music conference (meeting+festival, academy e solo festival).

Su D​ICE​ si possono invece acquistare i biglietti per assistere ai concerti serali del Music Festival.