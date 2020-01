Lil Kami: influenze manga e anime e cosplay giapponesi. Fuori “Voodoo”

E’ uscito Voodoo (etichetta Hokuto Empire – Newco Management), il nuovo singolo della giovane artista trap – grime Lil Kami.

Si tratta di un brano in cui non mancano le sonorità tipiche della trap, ma che in questo caso sono fortemente contaminate dall’elettronica, in un progetto artistico perfettamente incarnato in un genere grime, ovvero una forma musicale nata nel Regno Unito una quindicina di anni fa, ma che solo nell’ultimo periodo ha avuto la considerazione meritata.

Voodoo racconta con uno stile crudo e diretto il mondo dei ventenni. Il brano arriva dopo il buon riscontro di Chopstick, singolo caratterizzato da liriche non così convenzionali per la musica italiana.

“La traccia più drill d’Italia!”

Così Lil Kami descrive sui social il nuovo singolo.

LIL KAMI

Lil Kami, componente della scuderia di talenti Indiependent, è il nome d’arte scelto da Camilla Lucchetti, nata a Roma nel 2000.

Si è fatta notare sui social per una forte attitudine trasformista, costruendo attorno a sé un immaginario cartoon caratterizzato da un orientamento verso manga, anime giapponesi e cosplay tipici del Giappone.

Nel 2018 ha registrato i primi provini grazie anche all’incoraggiamento del collettivo Sugar Gang.

Dopo essere diventata una delle più importanti esponenti femminili della scena trap romana, nel 2019 si mette in luce con Chopstick, al quale è seguito Voodoo, brani prodotti da Naima Blood.

L’obiettivo di Lil Kami è quello di unire il mondo Occidentale con quello Orientale reinterpretando in modo innovativo la cultura Pop, intensa non solo in senso musicale.