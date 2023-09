Per lanciare il suo nuovo disco LP sceglie “Wild” in duetto con Levante

Il cantautorato al femminile si unisce sulle note di “Wild“, nuovo singolo che vede insieme le voci di LP e Levante.

Ospiti di Rtl 102.5 nel programma “The Flight” condotto da Matteo Campese e La Zac, le due donne hanno parlato di questa canzone in uscita il 29 settembre 2023 in contemporanea con il nuovo album di LP, “Love lines“.

LP è reduce dal successo del primo singolo “Golden“, canzone che ha ottenuto un ottimo riscontro in radio, Levante invece dopo aver presentato al Festival di Sanremo “Vivo“, brano certificato con il disco d’oro, ha lanciato l’album “Opera futura“.

Le due cantautrice hanno raccontato in un’intervista la nascita di questa canzone…

Levante:

“Ho grande ammirazione per LP. La collaborazione su ‘Wild’ è nata perché lei mi ha visto e ascoltato ad un concerto a Bari, è rimasta colpita dalla mia voce e mi ha chiamata. Quando ho capito che c’era la possibilità di fare qualcosa insieme, ho detto assolutamente sì”.

Claudia, questo il vero nome di Levante, ha poi aggiunto:

“Sono molto colpita da ‘Wild’, è un singolo molto bello; ho scritto la mia strofa, a lei è piaciuta moltissimo, e ora siamo qui.

Sento di somigliare molto a LP. Per quanto sia stato difficile scriverlo, perché volevo essere fedele nei suoi confronti, sono entrata in punta di piedi ma ho capito esattamente il concetto che lei voleva trasmettere con il brano”.

“Wild” è una canzone che esprime un grande desiderio di libertà come spiega la stessa LP: “Il concetto che volevo trasmettere è la libertà. Io sono wild, sono io. Se vuoi bene a qualcuno, devi permettergli di essere autentico”.