Laura Pausini racconta come è nata “Un buon inizio” con Riccardo Zanotti e annuncia un tour radio in tutta Italia

Laura Pausini Un buon inizio. Ci siamo stanotte, 10 marzo 2023, esce il nuovo singolo inedito della cantante, il primo estratto dall’album di inediti che arriverà probabilmente a fine 2023.

Il pezzo, scritto da Riccardo Zanotti con la stessa Laura (e Giorgio Pesenti e Marco Paganelli) le è stato proposto da Jacopo Pesce che si sta occupando della direzione artistica dell’album. Laura dopo averlo sentito ha voluto incontrare il leader dei Pinguini Tattici Nucleari e cambiare con lui parte del testo per avvicinarlo di più al suo reale stato d’animo.

Ecco come lo ha raccontato sui social la Pausini:

“Come vi ho raccontato in questi anni proprio qui sui social, sto lavorando al disco che verrà da molto tempo. Ho iniziato l’8 gennaio 2021. È la prima volta in così tanti anni che mi ritrovo a pensare e scrivere e cantare un disco in un tempo così lungo. Ho iniziato a cercare canzoni e parole prima dentro di me, poi ascoltando TUTTO quello che mi arrivava. L’ho fatto perché ero confusa, insicura, impaurita. 30 anni di carriera significano aver cantato e detto tantissimo, perché non sono un’interprete ma dal primo disco nel 1993 io canto di me, e di ciò che sento. Uso la musica come compagna da sempre, come una valvola di sfogo, come una medicina.

Ho cercato di trovare risposte nelle mie ricerche e dopo un anno di ascolti e scritture mi sono accorta di non aver trovato risposte alle mie inquietudini. Allora ho chiamato Jacopo Pesce, gli ho parlato di come mi sentivo e di cosa stavo cercando. Jacopo mi ha fatto ascoltare una decina di brani secondo lui adatti a me. Tra questi, c’era Un Buon Inizio. Chiedo sempre di non dirmi chi sono gli autori che mi mandano le canzoni per non influenzarmi, ma in questo caso, chiunque l’avesse scritta aveva una melodia che mi faceva esplodere il cuore. Ho riconosciuto subito la voce di Riccardo ed ho chiesto di poterla provinare con la mia voce.”

Come dicevamo Laura Pausini e Riccardo Zanotti si sono incontrati in studio e hanno lavorato insieme per arrivare alla versione finale del brano…

“Quando ho capito che volevo ricominciare da qui, ci siamo scritti, confrontati, e incontrati in studio e Riccardo mi ha dimostrato un grande affetto capendo veramente quanto fosse importante per me cambiare la storia del testo che aveva scritto e in studio l’abbiamo modificato a quattro mani per adattarlo al mio stato d’animo.

Ecco come è nata questa che da stanotte a mezzanotte sarà la prima canzone del disco che prima o poi verrà, ma che parte con un messaggio così forte, così essenziale per far sì che comunque vada per me sia UN BUON INIZIO.”

Qui trovate testo e audio di Un buon inizio.

Laura Pausini un buon inizio… con un radio tour

Durante i tre live del 27 febbraio con cui ha festeggiato i suoi 30 anni di carriera a New York, Madrid e Milano, la Pausini ha spiegato che per lavorare a questo nuovo progetto ha capito che doveva ripartire dalla paura, dall’adrenalina, abbattere ogni certezza conquistata con gli anni e con i tanti premi, e ripartire con lo spirito di quanto diciottenne arrivo sul palco del Festival di Sanremo con La solitudine.

Per questo motivo dopo i teatri approderà live con l’anteprima del tour mondiale nelle piazza di Venezia e Siviglia (qui le date), perché è nelle piazze che ha iniziato ad esibirsi. Ed è per questo che, pur non sottovalutando i nuovi modi di ascoltare la musica, piattaforme come Spotify e TikTok, ha scelto di ripartire dalle radio con un radio tour che avrà inizio il 13 marzo e si concluderà a fine mese.

Per chi fosse troppo giovane per saperlo un tempo, soprattutto prima dell’avvento di internet, gli artisti per l’uscita di un nuovo singolo o di un disco partivano con il loro manager e un rappresentante della casa discografica girando praticamente tutta l’Italia e andando nelle radio, grandi e medie, nazionali e regionali, a rilasciare interviste di persona presentando i loro nuovo progetto.

Col tempo e con l’avvento di internet questa abitudine si è persa, anche per questioni di costi, e di solito tutto ciò avviene in collegamento internet. Laura Pausini ha però deciso di rifare quello che fece nel 1993 e nei primissimi anni della sua carriera, girare le radio italiane per presentare il suo brano, tornare da dove tutto è iniziato e dai primi che, insieme a famiglia, fan e casa discografica, l’hanno sostenuta.

Insomma, assolutamente Un buon inizio.