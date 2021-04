Laura Pausini lancia il remix di Io sì realizzato dal produttore multiplatino vincitore del Grammy Awards, Dave Audè

Oscar 2021 boom di ascolti su Spotify per i brani dei film candidati agli Academy Awards dove svetta anche la nostra Laura Pausini che, proprio questa notte, rilascerà una versione remix del brano candidato, Io sì (Seen).

In attesa che il 25 aprile torni l’appuntamento più atteso dagli appassionati di cinema di tutto il mondo, la notte degli Oscar (da noi in Italia potete scoprire in questo articolo come vederla nella notte del 26 aprile).

L’edizione 2021 avrà un significato speciale per noi italiani, data la candidatura di Laura Pausini al premio come miglior canzone originale. Per l’occasione, Spotify svela quali sono state le canzoni più ascoltate sulla piattaforma.

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

I dati sono riferiti al periodo febbraio – marzo 2021

Fight For You di H.E.R del film Judas and the Black Messiah è la più ascoltata su Spotify a livello globale con una crescita del 120% degli ascolti a marzo rispetto a febbraio, a seguire la power ballad Húsavík dal film Eurovision Song Contest: The Story of Fire e Io sì (Seen) di Laura Pausini, rispettivamente in seconda e terza posizione.

In Italia, la canzone con il maggior numero di stream è stata Io sì (Seen) di Laura Pausini dal film La vita davanti a sé. Al secondo e terzo posto troviamo: Fight For You di H.E.R dal film Judas and the Black Messiah e Hear my voice di Celeste del film Il processo ai Chicago 7.

Laura Pausini Io sì Remix

In occasione de La Notte degli Oscar Laura Pausini ha deciso di far uscire stanotte, 22 aprile, dopo la mezzanotte (già fuori per chi sta leggendo questo articolo venerdì 23 aprile), una versione remix del brano. Un remix di tutto rispetto in quanto è stato realizzato da Dave Audè, autore e produttore multiplatino vincitore del Grammy Awards che nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti come Rihanna, Lady Gaga, Beyoncé, Bruno Mars, Selena Gomez etc…