Anteprima video: LaNobileA e Barbara Catera ci presentano l’amore nel singolo “Solo Chimica”

Si intitola Solo Chimica (Dmb Production / Sony Music Italy) il nuovo singolo di LaNobileA (Angela Nobile) in collaborazione con il soprano lirico Barbara Catera e con la produzione di Rory di Benedetto, in uscita in digitale venerdì 19 luglio, mentre in radio dal 26 dello stesso mese.

Non è la prima volta che LaNobileA e Barbara Catera collaborano: quella più recente risale allo scorso giugno, quando è uscito il singolo Libellule Armate che le vede protagoniste, anche nel videoclip.

LANOBILEA, IL NUOVO SINGOLO “SOLO CHIMICA” CON BARBARA CATERA

Come racconta LaNobileA, Solo Chimica affronta «l’amore che non puoi governare». E aggiunge: «Spero che, almeno una volta nella vita, tutti abbiano avuto paura di quello che il cuore impazzito ha sentito. Quando anche l’aria ti soffoca al pensiero di quella persona che senti di amare con ogni parte del tuo corpo e cuore, ma che forse non puoi amare del tutto perché potrebbe essere pericoloso, perché potrebbe non amarti quanto la ami tu. La cerchi ovunque e il suo profumo ti rimane in testa, lo senti nel tuo cervello, ti si chiude lo stomaco e senti di non avere più bisogno di nulla, nemmeno di mangiare, perché basta il solo pensiero a saziarti».

E conclude: «Una cosa che accade per ‘colpa’ della chimica e non della testa senza nessun reale motivo. Ci si scambia la pelle (come cantava Lucio Dalla) in pochi minuti. Ci si scambia le anime con gli occhi in una frazione di secondo, ed è fatta. È per sempre. Solo Chimica è la verità dell’amore per me».

LANOBILEA E BARBARA CATERA, “SOLO CHIMICA”: LE DICHIARAZIONI SUL SINGOLO

Ecco come descrive il brano LaNobileA:

Solo Chimica parla di quella parte profonda che nascondo nell’abisso del mio stomaco. Vivo tutto di pancia nel bene e nel male, un po’ impetuosamente e così anche l’amore, quando decido di lasciarmi travolgere e quell’amore diventa il motivo della mia esistenza che sia per la musica, per una persona, per un animale. Forse è tutto troppo da gestire per me che sono solita fare continuamente casini e complicarmi la vita.

Sento le emozioni molto forte ma forse non sono altrettanto abile a lasciarle trasparire ma credo sia una semplice difesa o forse come dice qualcuno, non sono sempre in connessione con me stessa.

Non so se l’amore vero possa o meno rivelarsi malato, in teoria non dovrebbe esserlo ma alla fine qualche esperto sostiene che amore e odio sono facce della stessa medaglia e che non può esserci amore senza dolore.

Quando ci si immerge così profondamente nell’anima di qualcun altro non si può che soffrire se qualcosa ci delude, ci ferisce. Con il tempo però ho imparato che amore e’ il solo fatto di nutrire amore, così anche il più romantico degli amori platonici può già essere fonte di nutrimento ed energia anche se non è ricambiato come vorremmo e l’ho vissuto sulla mia pelle quindi non posso che crederci.

Anche il soprano lirico Barbara Catera, che ha collaborato con lei, ci descrive il suo pensiero:

È difficile l’amore, è pazienza e tolleranza l’amore, è accoglienza l’amore, è darsi l’amore, ma inevitabilmente si deve ricevere qualcosa che sia anche una piccola attenzione anzi sono proprio le piccole attenzioni che custodiscono l’amore per me.

Solo Chimica è un travaglio di emozioni crescenti sia musicalmente che visivamente e l’epilogo ci rivela qualcosa di malato che può nascondersi anche dietro un grande sentimento. La domanda da porsi però è proprio questa. Può definirsi vero amore un amore doloroso?

LANOBILEA E BARBARA CATERA, “SOLO CHIMICA”: IL VIDEOCLIP IN ANTEPRIMA

Sul videoclip, LaNobileA ci racconta: «Il videoclip invece, lascia un finale “aperto” dice il regista. Noi stesse non ci aspettavamo sarebbe morto il protagonista, ci aspettavamo un finale poetico, da brave bambine che hanno giocato con le Barbie negli anni 80, ma lui ha voluto rappresentare l’ipotesi che lei perdesse lucidità, avesse sbagliato le dosi dell’antidoto. Lei voleva solo farlo innamorare ma la troppa foga di avere ciò che non poteva avere, le ha tolto ogni ragione fino alla morte e forse questo è proprio quello che accade nella vita così “facile” e veloce di oggi. Tutto e subito. Tutto e per forza. Come se non fossimo abituati ai rifiuti, ai no, ai limiti».

A seguire, il video di Solo Chimica in anteprima.