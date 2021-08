La ETNAGIGANTE di Roy Paci lancia due prime uscite

La label indipendente ETNAGIGANTE di Roy Paci ha lanciato due prime uscite di giovani emergenti:

Allafineguglielmo con il brano Meloni e SKIFO di Torto.

I due brani sono disponibili su tutte le piattaforme di streaming.

“Dopo 25 anni di attività con la mia etichetta ed aver girato per il mondo portando la mia musica su diversi palchi, sono tornato per realizzare questo progetto:

riportare la Sicilia ed i giovani al centro del Mediterraneo, puntando su di loro per il rilancio di sonorità contemporanee e ricche di contaminazioni.

All’interno di Etnagigante ci sono artisti emergenti molto diversi tra loro, ognuno apporta il suo contributo nella nostra “family”, rendendo stimolante il mio lavoro di direttore artistico.

Con Allafineguglielmo è stato amore al primo ascolto, i suoi testi sono un perfetto mix di ironia, musicalità ed espressione di un ragazzo della sua età.

Un cantante indie “non triste” che ha trovato nella musica un momento di condivisione.

Mi è capitato spesso di imbattermi in Allafineguglielmo per strada, intento ad improvvisare Jam session ed intrattenere, con quel suo modo scanzonato, tanti ragazzi e ragazze che, in qualche modo, sono già il suo pubblico.

Torto invece ti lascia senza fiato, un po’ come le sue barre ed il suo modo di essere diretto e determinato.

Una forza interpretativa rara che riesce a far uscire il carattere di Torto che si trasforma da ragazzo schivo ed a tratti timido, in un vero fuoriclasse”