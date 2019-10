Manca sempre meno all’uscita del nuovo album di Ketama126 Kety, che vedrà la luce il 18 ottobre. Si tratta del quarto album del producer romano e uno dei progetti più attesi di quest’ultima parte di 2019.

Kety è stato lanciato dal singolo Cos’è l’amore, prodotto da Don Joe e che contiene il campionamento di una delle ultime registrazioni del grande Franco Califano (Qui il nostro articolo).

Nel nuovo album di Ketama126 ci sono i featuring di Fabri Fibra, Tedua, Massimo Pericolo, Generic Animal, Noyz Narcos, Speranza, Franco126.

La maggior parte delle produzioni porta la firma dello stesso Ketama126, che per alcuni brani si è avvalso della collaborazione di Chris Nolan, Drone126, Crookers & Nic Sarno, Nino Brown e Don Joe.

KETY – TRACKLIST

01 Denti D’Oro – Ketama126

02 Jeans Strappati – Ketama126 feat Fabri Fibra

03 Love Bandana – Ketama126, Tedua, Chris Nolan

04 Spara (prod Drone126) – Ketama126

05 Gitano – Ketama126

06 Più Forte – Ketama126

07 Scacciacani – Ketama126, Massimo Pericolo (prod. Crookers & Nic Sarno) > 08 Come Va – Ketama126

09 Babe – Ketama126 feat Generic Animal

10 Squame – Ketama126 feat Noyz Narcos

11 Benzina- Ketama126

12 Dirty (prod. Nino Brown) – Ketama126

13 Problema – Ketama126 feat Speranza

14 Cos’è L’Amore – Don Joe, Ketama126, Franco126 feat Franco Califano

KETAMA126 KETY – INSTORE TOUR

Partirà venerdì 18 ottobre, giorno dell’uscita del disco, l’instore tour di Ketama126. Ecco le date:

18 Ottobre Roma H 17.00 @ Mondadori Bookstore C/O Cc Aura

19 Ottobre Latina H 15.00 @ La Feltrinelli Via A. Diaz, 10

21 Ottobre Varese H 15.00 @ Varese Dischi

21 Ottobre Milano H 18.00 @ Mondadori Megastore Piazza Duomo, 1

22 Ottobre Torino H 16.00 @ Mondadori Megastore Via Monte Di Pietà, 2

24 Ottobre Bologna H 16.00 @ Semm Music Store More

25 Ottobre Firenze H 15.00 @ Galleria Del Disco

26 Ottobre Lucca H 15.00 @ Sky Stone & Songs

28 Ottobre Napoli H 16.00 @ La Feltrinelli Stazione Centrale Piazza Garibaldi

29 Ottobre Bari H 18.00 @ La Feltrinelli C/O Cc Mongolfiera Santa Caterina

Foto dai Social di Ketama126