Torna Jovine e, con Tartaglia, cerca in “L’uocchie tuoje” la speranza e la voglia di costruire un mondo diverso

È già disponibile su tutte le piattaforme digitali su etichetta Campi Flegrei con distribuzione Planet Records, L’uocchie tuoje, brano che vede insieme il talento di Jovine e di Tartaglia.

La produzione del singolo è di D4F0ur e la canzone è stata scritta a quattro mani dai due artisti partenopei, che suggellano così il loro legame umano e artistico.

Dopo essersi cimentato negli ultimi due singoli con sonorità inedite, Jovine torna al reggae “napulitan” per dar vita ad un brano carico di colori, luce e speranza ricercata negli occhi dell’umanità che, mai come in questo momento, ne necessita.

Il brano viene descritto come un inno alla libertà. La ricerca della bellezza e dell’armonia nelle cose più semplici e la semplice necessità e voglia di stare bene.

Una ricerca necessaria di una via di uscita da questi tempi bui che l’umanità ha vissuto e sta ancora vivendo. In fondo deve pur esserci il desiderio in noi di costruire un mondo diverso, Jovine e Tartaglia lo vedono anche negli occhi di chi balla su una spiaggia al tramonto.

Il brano è stato realizzato con Giuseppe Spinelli alla chitarra, Massimo JRM Jovine al basso, Antonio Esposito alla batteria, Enzo Anastasio al sax e Gianfranco Campagnoli alla tromba. Il Mastering è stato curato da Alessio Buso.

Il video, che potete vedere qui a seguire, è una produzione Incolorecommunication con la regia di Gianluigi Sorrentino e l’editing di Giuseppe Rosario Esposito.