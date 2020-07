J-Ax 50 Special. Prosegue I Love My Radio e a una settimana dalla discussa rivisitazione di Centro di Gravità Permanente di Franco Battiato realizzata da Biagio Antonacci è ora la volta di J-Ax che ha scelto di reinterpretare 50 Special dei Lunapop.

La nuova versione di 50 Special è in perfetto stile rap-rock, quel genere rap & roll che l’artista ha portato nella discografia italiana quasi due decenni fa. Il brano, in programmazione radiofonica da lunedì 20 luglio, è arricchita da una barra inedita che attualizza un brano che si può definire come un vero e proprio inno generazionale.

50 Special è l’ottavo brano proposto da I Love My Radio. I prossimi che saranno proposti da Jovanotti e dalla coppia Tiziano Ferro e Massimo Ranieri, già vista allo scorso Festival di Sanremo.

J-AX 50 SPECIAL

50 Special uscì nella primavera del 1999 ed è uno dei brani di maggiore successo della musica italiana contemporanea. Un brano che ha portato in vetta alla classifica i Lunapop, una band composta dai giovanissimi Cesare Cremonini, Michele “Mike” Giuliani, Gabriele Gallassi, Nicola “Ballo” Balestri e Alessandro “Lillo” De Simone.

Il brano lanciò l’album Squèrez, l’unico della band, che è uno dei maggiori successi discografici italiani degli ultimi 30 anni, avendo venduto oltre 1 milione e mezzo di copie.

Fino al 31 luglio, è ancora possibile votare su ilovemyradio.it per scegliere la canzone della nostra vita tra i 45 brani, uno per ogni anno dal 1975 al 2019, selezionati dai direttori artistici delle emittenti radiofoniche promotrici del progetto I Love My Radio.