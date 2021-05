Ivana Spagna torna all’inglese con il singolo “Have you ever seen the rain”

Dal 30 aprile 2021 è negli store digitali il nuovo singolo di Ivana Spagna, Have you ever seen the rain. Si tratta della reinterpretazione dello storico brano dei Creedence Clearwater Revival.

La canzone esce in occasione dell’anniversario della fine della guerra in Vietnam. La decisione di interpretarla è nata un po’ per caso. L’artista racconta: “a volte, nella vita, le cose ti vengono incontro senza che tu le cerchi. Un giorno il mio manager, l’Avv. Ugo Cerruti, mi manda la canzone “Have you ever seen the rain” con un messaggio “Te la ricordi?”. Certo che me la ricordavo. Era un brano storico dei Creedence Clearwater Revival, mitico gruppo degli anni’70. Riascoltandolo, dopo molto tempo, ho fatto molta più attenzione al testo e mi sono resa conto che, pur essendo “easy listening”, è un brano che parla della guerra in Vietnam“.

Ivana Spagna prosegue: “dopo alcune ricerche, ho scoperto anche che la frase “Have you ever seen the rain coming down on a sunny day” era la descrizione dell’effetto ottico che creava un potente defoliante usato per deforestare le zone di guerra e scovare il “nemico”. L’“agent orange”, così veniva chiamato, era rilasciato dagli aerei e mentre cadeva a terra sembrava una leggera pioggia, una “pioggia” che a distanza di anni, lascia ancora segni devastanti su tanti bambini innocenti. Tanto odio la guerra e tanto amo questa frase di Abraham Lincoln: ‘Non esiste un modo onorevole di uccidere né un modo garbato di distruggere. Non c’è niente di buono nella guerra, eccetto la sua fine’“.

Ivana Spagna: ecco come ho realizzato il brano durante il lockdown

L’artista rivela infine: “Mi ha colpito talmente tanto tutto questo che ho pensato di riproporlo alla gente ed ho voluto realizzare subito il progetto anche se si era in pieno lockdown“. Per la realizzazione del brano, Ivana Spagna è stata affiancata “virtualmente” dal fratello Theo. “Non potendo uscire di casa per andare in studio di registrazione, sono stata costretta a diventare un po’ tecnologica” – racconta – “Sono stata, praticamente, telecomandata a distanza da mio fratello Theo: dal suo studio, con il suo computer mi ha guidata passo dopo passo. L’arrangiamento è stato fatto da lui tranne la parte degli archi (parte centrale del pezzo) che ho arrangiato e suonato io. Ho cantato a casa, usando un computer ed un microfono posizionati nel mio guardaroba e mio fratello ha poi pescato la mia voce, gli archi, ed i cori ed ha fatto tutto il resto“.

Have you ever seen the rain esce anche in vinile

Negli anni, Ivana Spagna ha abituato il suo pubblico a continui cambi di stili e di generi, oltre che di look. A fine 2019, l’artista aveva pubblicato l’album di inediti 1954, la cui promozione è stata interrotta a causa della pandemia. Dal disco sono stati estratti i singoli Nessuno è come te e Prigioniera nel tuo nido. Adesso, il nuovo singolo di Spagna segna il ritorno sulla scena musicale con una cover in lingua inglese.

In linea con la tendenza del momento, Have you ever seen the rain viene pubblicata non solo in digitale, ma anche in vinile. La canzone farà parte di un 45 giri disponibile in pre-order a partire dal 15 maggio 2021. Il lato B del vinile sarà un’altra cover: Bridge over troubled water, brano di Simon & Garfunkel interpretato dal vivo in concerto da Ivana Spagna.