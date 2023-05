In attesa dello Scudetto Ivan Granatino omaggia la squadra del Napoli e i grandi artisti napoletani con “Ricomincio da 3”

Ivan Granatino Ricomincio da 3 testo e significato del nuovo singolo che l’artista partenopeo lancia in omaggio a Napoli attendendo lo scudetto, ormai imminente, della sua squadra del cuore.

Negli ultimi anni la carriera di Ivan gli ha riservato diverse soddisfazioni a partire dal sogno di salire sul palco del Festival di Sanremo dove, insieme ad altri artisti urban partenopei, ha affiancato Gigi D’Alessio.

Negli ultimi anni inoltre l’artista ha lanciato diversi singoli di successo, alcuni dei quali diventati anche virali. Da Caramella, brano che ha collezionato quasi 12 milioni di streaming, ad Obsession.

Ivan Granatino ricomincio da 3 significato del brano

In attesa che i tifosi, Ivan Granatino compreso, possano festeggiare l’arrivo del terzo Scudetto del Napoli Calcio, lui omaggia la sua città, dai quartieri della Sanità agli artisti che hanno reso grande la città.

Ricomincio da 3 è un pezzo fresco, energico e solare che cita e rende onore a Massimo Troisi, Caruso, Pino Daniele e, nel calcio, Diego Armando Maradona. Un brano che è caratterizzato da quella positività che contraddistingue il popolo napoletano. Una canzone pop, con influenze rap e latine che Ivan porterà live a partire dal mese di giugno in almeno venti date che saranno annunciate prossimamente.

Ricomincio da 3 è stato lanciato prima su Youtube e, dal 5 maggio, su tutti gli store digitali. La produzione è affidata a Vin Turner e testo e musica sono scritti a quattro mani da Ivan Granatino e Armouann.

Ivan Granatino ricomincio da 3 testo e audio

(di Ivan Granatino – Alexander Manzo)

sent o’casino ra for o barcon..

o cor sbatt comm e n’gop o stadij

prego te ser co santin e maradon

as sent gia a vittorij rint a l’arij

É nu mument pe’sta insieme

chill ca mo vonn tutt e quant

33 ann ca aspttam o iuorn

vesuvio erutta e mo’tremm l’Italia

Che grande soddisfazione

canto e perdo la voce..

o primm ammore e l’orgogl e sta città

tu che ritorni campione

giochi un derby col sole..

e si chist è nu suon nun me scetà

Tu m giudic semp o dialett…

è na lengua e t l’issa mbara

capiss a Pinucc e Troisi e canzon Carus c parln e ca..

nun vir c sole c sta?

Inde vicoli ra sanità

Napl venc ndo munn e tu vir sul a criminalità

O simen comme marcator stai sicur e pigliat a bullet…

Tonin s pitt e capill perché cu Spalletti ha vinciuto o’ scudetto

p champagn c sta l’acqua e mar

ma nuje c sapim arrangia …

rimang fedel p sempra serieC fin a serie A

Che grande soddisfazione

canto e perdo la voce..

o primm ammor e l’orgogl e sta città

tu che ritorni campione

giochi un derby col sole..

e si chist è nu suon nun m sctà

oh oh oh oh oh

vesuvio erutta e mo’ì

tremm l’Italia

oh oh oh oh oh

stu cor e azzur com o ciel e o mar