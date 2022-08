Ivan Granatino per l’estate 2022 riprende Obsesión, grande successo degli Aventura, con Giusy Attanasio

Ivan Granatino Obsesion con Giusy Attanasio, testo e video.

Torna Ivan Granatino che, per l’estate 2022, propone con Giusy Attanasio Obsesión (‘nterra Margellina), cover rielaborata del celebre brano degli Aventura uscito nel 2002 quando riscosse grande successo in Francia, Italia, Belgio, Austria e in Sudamerica. Il testo del brano è stato rielaborato da Mariano Alfano.

Il pezzo sarà negli store digitali e in radio da venerdì 5 agosto. Già disponibile invece il video diretto da Ferdinando Esposito che, nel giorno d’uscita, l’1 agosto, in poche ore ha totalizzato oltre 250.000 views balzando sul podio dei video in tendenza su YouTube.

Su Tiktok la canzone ha invece raggiunto oltre 9.000 di video con più di 20 milioni di visualizzazioni.

La coppia formata da Ivan Granatino e Giusy Attanasio si riunisce dopo il successo di Vieni appresso a me, brano lanciato 5 anni fa.

Con la cover di Obsesión (‘nterra Margellina) Ivan Granatino e Giusy Attanasio confermano quanto a Napoli sia ancora forte il legame con la Spagna.

Un legame che affonda le sue radici nella storia e in particolare, nelle diverse dominazioni spagnole che hanno lasciato in eredità anche i nomi ai quartieri napoletani e che soprattutto dagli anni 2000, è sbarcato nella musica napoletana con l’esplosione del latin-pop prima e della latin-trap poi.

In Obsesión spagnolo e il napoletano si fondono in una sola lingua che odora d’estate e che invita al ballo, alla seduzione e al divertimento. Ecco come lo racconta Ivan Granatino:

“La storia musicale da sempre ha associato la musica napoletana a quella sudamericana e questo pezzo ne è l’ennesima conferma, dopo 19 anni dall’uscita del pezzo originale, ho esaudito il mio ennesimo desiderio, fare una versione tutta mia, il mio remix, dando la mia, la nostra impronta, quella napoletana, per questo il sottotitolo è ‘nterra margelina, forse uno dei luoghi più di culto per ascoltare musica e respirare l’aria di Napoli (chi non lo ha mai fatto!!!) Ci siamo attenuti integralmente al testo originale, inserendo solo qualche adattamento, il minimo indispensabile per farla nostra e vostra. Ho scelto Giusy Attanasio per la parte femminile perché è tanta la similitudine vocale con l’interprete principale, anche perché nella collaborazione passata abbiamo funzionato alla grande, sperando di ripetere lo stesso successo che ci avete regalato con Viene appriesso a me“.

Ivan Granatino Obsesion testo a video

PRONTO!!

SHHH, SIENTEME

SONGH’E CINCHE D’A MATINA STO ‘NTERRA MARGELLINA

PENSANNO CA SI BELLA E’ CA ME FAJE ‘MPAZZI’

SI DORMO E’ ‘NU CASTIGO ST’AMMORE E’ ‘NU SULLIEVO

FINCHE’ TU NUN SI ‘A MIA NUN AGGIO PACE CHIU’

CHILL’ATO NUN E’ AMMORE L’AMMORE CHILLO OVERO

CA TE FA’ A PIEZZO ‘O CORE COMME E’ SUCCIESO A ME

E’ ‘O SAJE CA IO NUN M’ARRENNO E’ FORTE STA PACIENZA

LEVAMMO STA DISTANZA VIENE CURRE ADDU ME

T’ASPETTANO CHIST’UOCCHIE C’ASPETTANO ‘O MUMENTO

MIETTETE ‘NU VESTITO E’ VIENE APPRIESSO A ME

NO, NUN E’ N’AMMORE, CHELLO CA SIENTE, SI CHIAMMA OSSESSIONE

E’ N’ILLUSIONE, CHE STA DINT’A MENTE,

E’ ME TURMIENTE, MA IO A N’AMMORE VOGLIO ‘O CORE

MO ME VESTO BELLO E’ SCENGO C’A MACCHINA IMPORTANTE

E’ ASPETTO SOTTO ‘A CASA FINCHE’ NUN SCINNE TU

E’ FACCIO SEMPE ‘O NUMMERO FINCHE’ NUN ME RISPUNNE TU

E’ SCETO A TUTTO ‘O MUNNO AMO T’O ‘GIURO NUN C’E A FACCIO CHIU’

FACEVO SEMPE ‘O BRAVO SUFFREVO E’ T’ASPETTAVO

‘NA COSA ESAGERATA VENIVE PRIMMA E ME

E MUORZE ‘NCOPP’E MANE, E BRIVIDI INT’E VENE

NUN POZZO TENGO A ‘N’ATO

E’ ‘O CORE FA’ ‘O DUMMORE

NO, NUN E’ N’AMMORE, DINT’A LL’UOCCHIE STA ‘O DOLORE CHELLO CA SIENTE, TE SENTO SI CHIAMMA OSSESSIONE

E’ N’ILLUSIONE, DOPPE E TE NIENTE C’E STA’ CHE STA DINT’A MENTE, E’ ME TURMIENTE, MA IO A N’AMMORE VOGLIO ‘O CORE

T’O GIURO C’E AGGE PRUVATO MA NUN ME PASSA

IO NUN A VOGLIO A N’ATA, A TE PE’ CIENTE VITE

NEMMENO ‘O MEGLIO AMICO, ME PO FA’ SCURDA’ E TE

SO’ FOGLIA MIEZ’O VIENTO, SI L’UNICO PENSIERO

‘O MEGLIO E CHIST’AMMORE L’E A PRUVA’

NUN E’ AMMORE, CHIST’AMMORE, SOLO N’OSSESSIONE

NUN E’ AMMORE, CHIST’AMMORE, SOLO N’OSSESSIONE

NUN E’ AMMORE, CHIST’AMMORE, SOLO N’OSSESSIONE

NUN E’ AMMORE, CHIST’AMMORE, SOLO N’OSSESSIONE