Irama spoilera sui social una parte di “Polvere”, un inedito che canterà nel tour nei palazzetti in partenza

A pochi giorni dall’inizio del suo nuovo tour nei palazzetti 2024, al via il 21 novembre dal Nelson Mandela Forum di Firenze, Irama realizza il sold out in tutte le date e annuncia che in scaletta ci saranno anche degli inediti, spoilerando proprio oggi sui social una parte di un brano intitolato “Polvere“.

Il primo concerto da tutto esaurito del cantautore nel 2024 è stato quello all’Arena di Verona, prima volta per lui su quel palco, seguito da un tour estivo nei principali festival e arene che l’hanno portato in giro per tutta Italia.

Durante l’anno Irama ha ottenuto anche altri riconoscimenti come il doppio disco di platino per il brano portato a Sanremo “Tu no” e il disco di platino dell’ultimo singolo pubblicato “Galassie“, confermando il grande seguito dell’artista.

In questo nuovo tour il cantautore porterà uno show completamente rinnovato e coinvolgente, con nuove scenografie e una scaletta ricca di sorprese, tra cui diversi brani inediti contenuti nel nuovo progetto – in uscita a breve – che il pubblico avrà l’occasione di ascoltare dal vivo in anteprima.

irama – polvere: testo del brano

Qui una parte di “Polvere“, il brano inedito di Irama che ha spoilerato oggi sui suoi social:

Ogni volta che mi hai detto che dovevo andarmene

Mi sputavi il tuo veleno tra le lacrime

E forse un po’ me lo merito

Me lo merito

Persino tu mi hai

chiamato sai è strana la solitudine

Ti ho visto arrenderti, toccare il cielo

Se vuoi riprendimi, lo vuoi davvero?

O volti pagina

Forse non siamo lontani

Ma tu ti allontani e scordi

Ogni volta che ti ho detto smettila di piangere

Per favore almeno ora prova a smettere

E non lo so se è tardi o no

Nemmeno mi rispondi

Ogni volta che mi hai detto che dovevo andarmene

Mi sputavi il tuo veleno tra le lacrime

E forse un po’ me lo merito

Me lo merito

Rompimi le ossa finché non diventan polvere

Finché non resterà più niente da rompere

E non lo so se è tardi o no

Si è tardi e non ritorni

Se non ritorni

irama – tour nei palazzetti 2024: le date

Di seguito il calendario del tour nei palazzetti di Irama, prodotto da Vivo Concerti, completamente sold out:

Giovedì 21 novembre 2024 || Firenze @ Nelson Mandela Forum SOLD OUT

Sabato 23 novembre 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport SOLD OUT

Lunedì 2 dicembre 2024 || Assago (MI) @ Unipol Forum SOLD OUT

Martedì 3 dicembre 2024 || Assago (MI) @ Unipol Forum SOLD OUT

Venerdì 6 dicembre 2024 || Torino @ Inalpi Arena SOLD OUT