Il Riff di Marco Mengoni. Il cantautore a quanto pare ci ha preso gusto ad essere “il primo” in Italia e così, dal 28 ottobre, sarà il primo artista italiano a realizzare un podcast. Arriverà infatti quel giorno su tutte le piattaforme di streaming e podcast la serie Il Riff di Marco Mengoni.

Il Podcast di Marco Mengoni nasce da un’idea dello stesso Marco, che ne è anche autore, e sarà una chiacchierata con cadenza quindicinale insieme a personaggi appartenenti ai mondi più svariati.

Un appuntamento che ruoterà attorno a un elemento ricorrente nelle vite di ciascuno, esattamente come il riff ritorna e diventa il segno distintivo in una canzone. Per la prima puntata della serie Marco ha voluto un ospite d’eccezione, il Sindaco di Milano Beppe Sala che si racconterà e parlerà di Milano, città in cui Mengoni ha scelto di vivere.

Ecco come l’artista descrive Il Riff di Marco Mengoni…

“Pensavo alla potenza del riff: quando funziona, quando è fatto bene, spesso è la prima cosa che ti ricordi di una canzone. Allora mi sono chiesto cosa sia un riff nella vita di una persona: una cosa che ti caratterizza, una costante che ognuno riconosce a sé stesso. L’ho chiesto prima di tutto a me stesso, e ora mi è venuta voglia di chiederlo agli altri. Voglio conoscere meglio la vita di alcune persone e voglio scoprire qual è il loro riff!”

ATLANTICO ON TOUR GLI AUTORI DEGLI INEDITI

Il 25 ottobre come già noto arriverà Atlantico On Tour (vedi qui), il nuovo progetto discografico di Marco Mengoni che uscirà per Sony Music.

Un doppio CD che conterrà 3 brani totalmente inediti, arrangiati direttamente in studio con la band di Marco, oltre all’album doppio platino Atlantico e 19 tracce dal vivo registrate durante il tour sold out, in Italia ed Europa.

Il primo è il singolo attualmente in rotazione radiofonica, Duemila volta, scritto da Marco assieme a Davide Simonetta, Alessandro Raina e Mahmood.

Calci e pugni invece è stato firmato da Marco con Flavio Pardini, ovvero Gazzelle, ed è una ballad acustica sostenuta dalle sonorità vellutate di archi e pianoforte, dove la voce di Marco arriva rassicurante a raccontare le piccole lotte quotidiane contro i mulini a vento.

Basso, chitarra, batteria e voce di questo brano sono stati registrati in presa diretta, e le melodie degli archi sono stati scritti dal grande Rob Moose (musicista che ha collaborato con John Legend, Bon Iver, Arcade Fire e The National).

Tra l’altro è stato proprio Marco a volerlo coinvolgere in prima persona e Moose dopo aver sentito il pezzo si è appassionato talmente tanto che ha creato tutta la parte degli archi in soli due giorni.

Il Destino davanti è stato infine scritto da Marco con Simone Cremonini (autore anche di un brano nel prossimo album di Emma, Fortuna) e Dario Faini. La canzone racchiude con le sue sonorità tutte le diverse culture presenti in Atlantico, che si fondono nei vari ritmi della canzone. I vari movimenti ritmici si intrecciano creando una trama dai sapori afro-sudamericani.

Dal 6 novembre Atlantico Tour ritorna nei palazzetti d’Italia ed Europa. Tutti i possessori di biglietto che acquisteranno l’album fisico avranno la possibilità di partecipare a una straordinaria iniziativa per vivere un’esperienza esclusiva con Marco durante il tour.

6 NOVEMBRE PERUGIA – PALABARTON

8 NOVEMBRE MILANO – MEDIOLANUM FORUM SOLD OUT

9 NOVEMBRE MILANO – MEDIOLANUM FORUM SOLD OUT

10 NOVEMBRE MILANO – MEDIOLANUM FORUM

12 NOVEMBRE MANTOVA – GRANA PADANO ARENA & THEATRE SOLD OUT

14 NOVEMBRE CONEGLIANO – ZOPPAS ARENA SOLD OUT

15 NOVEMBRE CONEGLIANO – ZOPPAS ARENA SOLD OUT

17 NOVEMBRE PESARO – VITRIFRIGO ARENA

19 NOVEMBRE FIRENZE – MANDELAFORUM

22 NOVEMBRE ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

24 NOVEMBRE EBOLI – PALASELE

26 NOVEMBRE REGGIO CALABRIA – PALACALAFIORE

28 NOVEMBRE ACIREALE – PAL’ART HOTEL SOLD OUT

29 NOVEMBRE ACIREALE – PAL’ART HOTEL

4 DICEMBRE BRUXELLES – SALLE MADELEINE

6 DICEMBRE AMSTERDAM – MELKWEG

8 DICEMBRE FRANCOFORTE – BATSCHKAPP

10 DICEMBRE COLONIA – CARLSWERK

13 DICEMBRE ZURIGO – SAMSUNG ARENA

15 DICEMBRE BARCELLONA – SALA BARTS

18 DICEMBRE LONDRA – SHEPHERD’S BUSH EMPIRE

