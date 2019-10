Icaro Vivo sopra un’astronave (a Mina). Torna dopo le partecipazioni a The Voice of Italy e The Voice of Russia e i successi riscossi nell’Europa dell’est, il cantautore Icaro. Nel suo nuovo brano l’artista prova a immaginare a dove la voce per eccellenza della musica italiana, Mina, sia stata negli ultimi 40 anni.

Icaro, pseudonimo dietro cui si cela Antonello Carozza, lancia con Fenix Entertainment Vivo sopra un’Astronave (a Mina) primo tassello del suo nuovo progetto discografico. Nelle prossime settimane arriverà un ulteriore singolo, Pezzo di cielo.

Antonello è reduce dal tour di Ultimo, che lo ha visto partecipare come corista e da diversi concerti internazionali in Russia, terra in cui i suoi brani riscuotono un grande successo soprattutto dopo la felice partecipazione a The Voice Russia e all’Eurovision.

ICARO VIVO SOPRA UN’ASTRONAVE (A MINA)

Questa canzone dal titolo decisamente singolare nasce nell’estate 2018 con l’idea di dedicarla proprio a Mina, immaginando che la cantante viva da 40 anni su un’astronave. Ecco come racconta il pezzo Icaro…

“Gioele Di Tommaso, un giovane autore con il quale scrivo, mi ha portato questa idea ispirandosi allo spot di apertura del Sanremo precedente, che mostrava l’avatar di Mina che arrivava da un’astronave. Abbiamo immaginato di mettere nero su bianco i suoi possibili pensieri se avesse vissuto per tutti questi anni che è stata lontana dalle scene non in Svizzera ma nello spazio, quello che lei avrebbe desiderato. È come se lei osservasse noi e il cambiamento del mondo dall’alto.“

Il legame di Icaro con la musica di Mina è sempre stato fondamentale nel suo percorso artistico…

“Il pop e la musica italiana tutta deve tantissimo a Mina, questo brano è un tributo alla più grande artista italiana di tutti i tempi.”

Icaro, nelle vesti di Antonello Carozza, è reduce dal successo anche nelle vesti di autore, tra gli ultimi brani co-scritti figura Musica che resta, brano presentato in gara da Il Volo al Festival di Sanremo 2019 e classificatosi al terzo posto.

Tra le tante attività dell’artista anche un contratto come Vocalist per la prestigiosa Atlantic Records di New York e il ruolo di frontman dell’Orchestra Philarmonica di Stato Russa, in tournèe nei più importanti teatri e anfiteatri della Russia per i progetti: Queen at the Opera e Sanremo in Kremlino.

TESTO E VIDEO

Testo e musica: Antonio Carozza – Gioele Di Tommaso

Lasciami qui, lasciami che devo pensare

lasciami qui perché pensare è quello che io avrei dovuto fare già da anni

adesso sputo tutto quello che ho da dire

te lo lascio sulla soglia della porta

che ho sfondato tempo fa

Lasciami qui

lasciami senza mai scordare

lasciami qui perché sei come una chitarra se ti scordi suoni male

maledetto il tempo che scioglie i ricordi

non c’è modo di scappare

acqua e sale mi fai bere

Vivi ancora nel passato

ma è passato troppo tempo

come un salice d’inverno

eri il mare, io l’oceano

ora mi vieni a cercare

ballo sopra il temporale

vivo sopra un’astronave

Lasciami qui

che voglio essere infinito

lasciami qui che la mia voce eterna resterà nel mare più profondo e un giorno

il vento sposterà anche quello

finalmente riconosco

che la vita è solo un cerchio

Lasciami qui

lascia che io possa nascondermi

lo so che dopo quarant’anni è tempo di bilanci canto ancora, “tu mi ascolti”!

e adesso che la luna è un riflettore

il più bello che ho mai visto

sullo spettacolo del mondo

Vivi ancora nel passato

ma è passato troppo tempo

come un salice d’inverno

eri il mare, io l’oceano

ora mi vieni a cercare

ballo sopra il temporale

vivo sopra un’astronave

E mi guardo e mi confondo

tra milioni di persone

sono una, sono cento

e faccio quello che mi pare

lontanissima dal Mondo

in un’altra dimensione

mentre fuori è buio pesto

vivo sopra un’astronave

Vivo ancora nel passato

ma il passato torna sempre

sono l’acqua nel deserto

e tu mi cerchi tra la gente

io non ti farò aspettare

se ti fermi ad ascoltare

vivo sopra un’astronave

Lontanissima dal Mondo

in un’altra dimensione

una tigre tra le stelle

vivo sopra un’astronave

sono quello che mi pare