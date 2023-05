Guida all’ascolto delle canzoni del nuovo EP di Fabrizio Moro, “La mia voce vol.2”

Reduce dal tour teatrale Fabrizio Moro ha pubblicato venerdì 19 maggio per Fattoria del Moro con distribuzione di Warner Music Italy l’Ep La mia Voce vol. 2 e, in contemporanea, è arrivato in radio il nuovo estratto, Dove, una canzone pop melodica con qualche sfumatura di elettronica.

Il cantautore romano, ha deciso, mentre terminava la lavorazione del disco di portarlo in scena, eseguendo i nuovi brani, durante il tour “Racconti Unplugged” partito da Roma lo scorso 20 marzo.

La mia Voce vol.2 contiene 6 brani, canzoni d’amore, ballate crude ed immediate, brani pop caratterizzati dalla narrazione, sempre in bilico tra personale e universale, sospesa a mezz’aria tra forza e fragilità, di Fabrizio Moro.

Il progetto, seguito dell’album La mia voce Vol.1 del 2002, è fuori in digitale, in cd e in vinile.

Questi gli appuntamenti instore.

Venerdì 19 maggio Roma – Discoteca Laziale ore 17.30

Sabato 20 maggio Napoli La Feltrinelli Stazione P.zza Garibaldi ore 16:00

Martedì 23 maggio Milano – Mondadori c/o Santeria Toscana ore 18.00

