Guè e Rose Villain uniscono rap, melodia italiana e un tributo a Pino Daniele in “Oh mamma mia”

Oh Mamma mia, testo e significato del nuovo brano di Guè con Rose Villain.

Oh Mamma Mia è il primo singolo estratto da Tropico del Capricorno, il decimo album di Guè. Il brano vede il rapper tornare a collaborare con Rose Villain dopo il grande successo di Come un tuono e si arricchisce di un omaggio musicale unico: il sample originale tratto da Che soddisfazione di Pino Daniele, che dona un tocco di tradizione melodica italiana al pezzo.

Guè ha sempre saputo fondere il mondo del rap con riferimenti culturali e musicali, e Oh Mamma Mia ne è un esempio perfetto. Il brano mescola il flow incisivo di Guè e la vocalità raffinata di Rose Villain, raccontando storie di eccessi, emozioni e riflessioni personali. Il titolo stesso, Oh Mamma Mia, sottolinea lo stupore di fronte a una realtà che alterna luci e ombre.

Il tributo a Pino Daniele non è solo musicale, ma anche emotivo: il sample di Che soddisfazione si intreccia con le barre di Guè, portando un tocco di nostalgia e innovazione.

Tropico del Capricorno: un viaggio tra hip-hop e tradizione

Il nuovo album, Tropico del Capricorno con 15 tracce che spaziano da sonorità rap old-school a contaminazioni moderne si distingue per la sua capacità di esplorare nuove dimensioni musicali pur mantenendo le radici nell’hip-hop.

TESTO

Mamma, mamma, mamma

Oh, mamma mia

La-di-da-di, we like to party

Sono troppo curioso, sì, come ti chiami?

Se non me lo vuoi dire, va bene anche Mami

Il mio nome lo sai, ma va bene anche papi

Che bomba il tuo vestito, dev’essere un Marni

Che stile lo stiletto che calpesta i marmi

Detesto quel detector, io non porto armi

Tutte queste bunnies ballano per i money

Shot dopo shot, dopo shot, come un killer

Avevo già un loft, delle crib, mo ho una villa

Ora sono al top, vengo dalla via

Da quando ti guardo e dico: Mamma mia

Baby, comе va?

Te lo dico fra un attimo

Mi sembri una star

Invecе sono un angelo

Andiamo via da qua

Ti facevo più romantico

Ma quando ti ho davanti mi restano due parole

Mamma mia, mamma mia

Mamma mia, mamma mia

Mamma mia, mamma mia

Ma quando ti ho davanti mi restano due parole

La-di-da-di, we like to party

Ha preso fuoco il cappotto di Marni

Eeny, meeny, miny, moe, scelgo la mia voc’

Che m’accompagni dentro il bagno dell’one

Labbra super juicy sanno di pompelmo

Pussy caput mundi, io, baby, confermo

Disco Pompidou, due Nike al Louvre

Una statua dai capelli blu, una Kate Moss che dice: “What?”

Shot dopo shot, dopo shot, come un killer

Muovilo così come finché fa una scintilla

Tu, sei vuoi Rose, devi metterti in fila

Vuoi la G, la U, la E, ma sono io la sua pupilla

Baby, come va?

Te lo dico fra un attimo

Mi sembri una star

Invece sono un angelo

Andiamo via da qua

Ti facevo più romantico

Ma quando ti ho davanti mi restano due parole

Mamma mia, mamma mia

Mamma mia, mamma mia

Mamma mia, mamma mia

Ma, quando ti ho davanti, mi restano due parole

La-di-da-di, we like to party

La-di-da-di, we like to party

La-di-da-di, we like to party

Oh, mamma mia, sì, quando mi guardi

Gentlemen

La-di-da-di, we like to party

Ladies

La-di-da-di, we like to party

Tutti

La-di-da-di, we like to party

Oh, mamma mia, sì, quando mi guardi

Baby, come va?

Te lo dico fra un attimo

Mi sembri una star

Invece sono un angelo

Andiamo via da qua

Ti facevo più romantico

Ma quando ti ho davanti mi restano due parole

Mamma mia, mamma mia

Mamma mia, mamma mia

Mamma mia, mamma mia

Ma, quando ti ho davanti

Facciamo una pazzia, yeah

Ho speso una follia

Volevi un Mercedes

Bianco

Oh, mamma mia