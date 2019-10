Uscirà venerdì 25 ottobre il nuovo singolo di Grido, Qualcosa di Buono.

Il nuovo brano è frutto della collaborazione con Il Cile, già coautore, in casa Aleotti, del successo di qualche estate fa Maria Salvador. Per chi ancora non lo sapesse, Grido (Luca Aleotti) è il fratello minore di J-Ax (Alessandro Aleotti).

Qualcosa di buono è stato scritto da Grido, Il Cile e Kermit, per Sony Music, Baby Angel Music e Do It Yourself.

Negli scorsi giorni Grido aveva raccontato sui social di aver passato una notte con i volontari della Misericordia Milano in zona Gratosoglio, quartiere a sud della città.

Nel video racconta la sua esperienza, ma soprattutto quelle dei volontari dell’Associazione.

Il testo che accompagna il video è seguito dall’hashtag #qualcosadibuono, proprio il titolo della nuova canzone

Questa volta ho passato una notte nettamente diversa dal solito. Sono andato a trovare i volontari della Misericordia Milano per raccontare la storia di chi c’è dietro ad una cosa così importante come il soccorso delle persone in difficoltà. Ho visto cosa si prova a correre a sirene spiegate senza sapere cosa ti aspetta pur di aiutare gli altri. Loro lo fanno senza pretendere niente, e ogni volta che arriva una chiamata dalla centrale sono sempre pronti a fare #QUALCOSADIBUONO

Questa volta ho passato una notte nettamente diversa dal solito. Sono andato a trovare i volontari della Misericordia Milano per raccontare la storia di chi c’è dietro ad una cosa così importante come il soccorso delle persone in difficoltà. Ho visto cosa si prova a correre a sirene spiegate senza sapere cosa ti aspetta pur di aiutare gli altri. Loro lo fanno senza pretendere niente, e ogni volta che arriva una chiamata dalla centrale sono sempre pronti a fare #QUALCOSADIBUONO Publiée par Grido sur Vendredi 18 octobre 2019

ll nuovo singolo, Qualcosa di Buono, fa presagire l’uscita del terzo album solista di Grido che arriverebbe a quasi tre anni di distanza da Segnali di Fumo (uscito il 3 marzo 2017, leggi qui).

GRIDO – QUALCOSA DI BUONO FEAT. IL CILE