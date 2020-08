E’ uscito per Neverending Mina con distribuzione Artist First Passo a Prenderti, il nuovo singolo di Giovane Werther. Per l’occasione il cantautore calabrese ha coinvolto il rapper Nano, già al suo fianco nel precedente brano Perlei.mp3 (Piano Version).

Il brano porta la firma dei due artisti e si caratterizza per un mood riflessivo e malinconico. Il pezzo racconta con sonorità moderne stati d’animo ed emozioni legati a momenti passati.

“Questo brano è la storia di un cuore che fatica a svezzarsi dai ricordi, perso tra le fiamme di un falò emotivo che brucia dentro sé fino a farlo urlare a ‘squarciacuore’. Desiderio di rivivere emozioni passate e paura di farsi del male ancora non sono che il giusto equilibrio scaturito da una lotta interiore che si adagia sulle note di un brano non estivo, ma perfetto per l’estate.”

Queste le parole di Giovane Werther per descrivere il brano, accompagnato da un videoclip diretto da Gabriele Tringali in cui appaiono Seby e Tamy.

GIOVANE WERTHER

Giovane Werther, il cui vero nome è Giovan Battista Romeo, nasce a Reggio Calabria il 17 Gennaio 1992. Scrittore, aforista e cantautore, inizia a scrivere le sue prime canzoni all’età di 18 anni.

Il bisogno di esprimersi nasce dall’esigenza di “mettere in rima le stonature dell’anima“.

Nel 2018 pubblica l’album autoprodotto Sogni, nuvole e altre storie tristi a cui segue l’anno successivo Voce del verbo Anima.

Nel 2020 pubblica i singoli Gaviscon e Perlei.mp3 (Piano Version), che entrano nelle playlist Scuola Indie e Mezzanotte Chill Rap di Spotify.