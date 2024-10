Giorgieness annuncia l’uscita di “Giorgieness e i Cuori Infranti”: il suo nuovo album dalla doppia anima

Fuori da venerdì 1° novembre su tutte le piattaforme digitali “Giorgieness e i Cuori Infranti“, il nuovo album in studio di Giorgieness, per Sound To Be/ Ada Music Italy e realizzato con il sostegno del MIC e di SIAE nell’ambito del progetto del programma Per Chi Crea.

Il disco è stato anticipato dai singoli “Cuori infranti” e “Cazzate“, usciti nelle scorse settimane, e include anche un singolo uscito nel 2023, “Eclissi“.

Il progetto si muove su due linee parallele: da una parte parla è un break-up album, dall’altra parla invece della crescita personale e del voler bene a sé stessi, il tutto con una grafica che rimanda a un adolescente degli anni 2000.

Collage, diari, glitter, telefonini, tv, stickers, tantissimo rosa e ovviamente i “cuori infranti”, ogni sua copertina rimanda alla locandina di un film o alla pagina di un diario, con riferimenti a Bridget Jones, a Grease, a Sex And The City e ai diari segreti di ognuna di noi possedeva da ragazzina.

“Con questo album voglio dimostrare che la gentilezza e l’amore non sono mai ridicoli, ma potenti. Le relazioni, anche le più complicate, meritano di essere vissute con coraggio. I riferimenti visivi agli anni 2000 e all’adolescenza riflettono proprio questo, un periodo in cui spesso si è più vulnerabili e confusi, ma anche più veri.” spiega Giorgieness.

giorgieness e i cuori infranti: la tracklist

“Mi piace l’idea di costruire un racconto attraverso le canzoni, sono affezionata al concetto di “album” vecchio stile, così do molta importanza alla tracklist perché permette anche a me di capire cosa è successo mentre scrivevo quei brani e come uno dopo l’altro stanno cercando di dirmi qualcosa.

Volevo partire da uno statement, un manifesto che riguardasse le persone a cui sto parlando, per poi introdurre subito l’altro tema portante dell’album. Nella parte centrale c’è tutto un esorcismo delle mie paure profonde, di tutto quello che mi ha bloccata, c’è il rapporto con mia madre e pure il mio compleanno. Mi piaceva l’idea di finire con due canzoni in profondo contrasto, proprio come sono spesso le mie emozioni.” racconta l’artista.

Di seguito la tracklist completa del nuovo disco di Giorgieness:

Cuori infranti Viziata Eclissi Piano piano Dicono di me Mamma Da zero a cento Brava Lettera Cazzate Non una di meno

