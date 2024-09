Giorgieness e i cuori infranti: un progetto nato da una chat Telegram, dedicato agli eterni secondi

Esce venerdì 13 settembre, in radio e su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo della cantautrice Giorgieness, “Cuori infranti“, che anticipa il suo nuovo album in uscita in autunno.

A distanza di un anno dall’uscita dell’ultimo singolo, e quasi tre dall’ultimo album “Mostri“, torna con un pezzo realizzato con il supporto del MIC e di SIAE per il progetto “Per chi crea“, che sarà contenuto nel suo quarto disco.

giorgieness, “cuori infranti”: il significato

L’artista tiene particolarmente a questo nuovo progetto, perché è dedicato a chi si sente sbagliato, solo, strano; nel brano vuole dimostrare che nessuno è così, bisogna solo riuscire a trovare i propri simili.

“È una cosa che ho sentito fortemente negli ultimi anni, quando mi sono resa conto di quanto chi ascolta le mie canzoni mi somigli. Un processo lento, iniziato per caso con la creazione della chat Telegram “Giorgieness e i cuori infranti” a Natale 2022.” commenta l’autrice del brano.

Il titolo del nuovo album di Giorgieness nasce proprio dal nome di una chat Telegram, creata casualmente, che si è però trasformata in poco tempo in un gruppo di amici, un “gruppo di aiuto”. Le 400 persone che ne fanno parte, grazie alla passione in comune per la musica e le canzone della cantautrice, hanno infatti trovato qualcuno a cui raccontare i loro problemi o semplicemente dire com’è andata la giornata, con cui si possono organizzare per andare ai concerti o anche solo per un’uscita in compagnia.

“Il brano parla degli eterni secondi, degli inguaribili ottimisti, di chi senza fortuna può contare solo su se stesso, di chi si sente sempre un po’ scomodo anche a casa sua. Parla soprattutto di persone normali, come me, non quelle che nell’immaginario sono speciali.” continua Giorgieness.

Il testo è un inno dedicato a chi crede nella giustizia, nel realizzare i propri sogni senza intralciare o scavalcare gli altri, a quelle persone che sanno che la felicità è nascosta da qualche parte e non smettono di cercarla.

Non ci resta che aspettare venerdì per ascoltare “cuori infranti“, il nuovo brano di Giorgieness. Clicca qui per presalvarlo.