Giorgieness: “Cazzate” è il nuovo singolo, trascinante e disilluso, che anticipa il disco in uscita

Fuori da martedì 15 ottobre, in radio e su tutte le piattaforme digitali, “Cazzate“, il nuovo singolo di Giorgieness, per Sound To Be/Ada Music, realizzato con il sostegno del MIC e di SIAE per il progetto “Per Chi Crea”.

Il singolo, come il precedente “Cuori infranti” uscito lo scorso 13 settembre, anticipa il prossimo album della cantautrice, “Giorgieness e i Cuori Infranti“, in arrivo il 1° novembre.

Giorgia D’Eraclea, in arte Giorgieness, dal 2014 ad oggi, ha già all’attivo due EP e tre album, ed è da sempre molto attenta a temi come la violenza sulle donne, la sanità mentale e i diritti umani.

Nel corso della sua carriera ha suonato al concerto del Primo Maggio di Roma e ha condiviso palchi di club e festival importanti con tanti nomi noti del panorama musicale italiano come Francesca Michielin, Giovanni Truppi, Lo Stato Sociale, Tre Allegri Ragazzi Morti, Verdena, Fast Animals And Slow Kids, e internazionale, tra cui The Kooks, Garbage, American Football, Placebo, White Lies e Savages.

giorgieness, “cazzate”: significato del brano

“Cazzate“, prodotto da Giorgieness, Ramiro Levy e Santa Barbara, è un brano dal sound pop con l’aggiunta di chitarre country e rock, incursioni synth e dal testo trascinante e disilluso.

Il singolo, accompagnato dall’inconfondibile voce della cantautrice, che ancora una volta si fa portavoce dell’immaginario più caro alla sua generazione e a quelle vicine, racconta di storie che possono accadere a ognuno di noi, come la gestione di piccoli drammi legati a complicate relazioni che non riescono a crescere.

“Ci sono canzoni che semplicemente accadono. Ero a casa, e dopo l’ennesima lite ho lanciato il telefono sul letto pensando: ‘dici solo cazzate’. Il singolo introduce un’immagine ricorrente dell’album, quella del mondo del circo, con clown e donne cannone che si scontrano contro il muro di sentimenti confusi. Una metafora potente che riflette l’incertezza e il caos delle relazioni moderne. Non potevo fare a meno di chiedermi (cit.): da quando l’amore è diventato fuori moda, sostituito solo da ‘situationship’?” racconta Giorgieness.

Clicca qui per preordinare “Cazzate“, il nuovo singolo di Giorgieness.