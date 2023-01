Gio Evan annuncia la seconda edizione di Evanland, doppio appuntamento a luglio

Gio Evan annuncia la seconda edizione di Evanland, il Festival Internazionale del Mondo Interiore.

Quest’anno l’appuntamento sarà doppio: a Ostia Antica il 3 luglio e a Sesto San Giovanni (Milano) l’8 luglio.

La prima edizione del festival, ideato da Gio Evan e dal suo manager Bruce Labbruzzo, prodotto da Massimo Levantini per Baobab Music e Ethics, si è svolta al Carroponte di Sesto San Giovanni.

Nel 2023 le due tappe si svolgeranno al Teatro Romano di Ostia Antica il 3 luglio e al Carroponte l’8 luglio.

Gio Evan ha annunciato così la notizia sui suoi social:

“Evanland. Lo scorso anno abbiamo immaginato un punto di ritrovo tra persone brillanti. Abbiamo sognato un appuntamento tra artisti, scrittori, filosofi, ricercatori, maestri spirituali, viaggiatori, poeti. Ci siamo chiesti cosa sarebbe potuto succedere se per un intero giorno, anime con lo stesso intento di percorso si dovessero ritrovare a mangiare insieme, a giocare, a confrontarsi, a dialogare e praticare esercizi di crescita personale. Abbiamo prima fantasticato e poi vissuto la magia che può scaturire se, persone interessate alla crescita spirituale, emotiva e intellettuale, si incontrano tutte nello stesso punto, lo stesso giorno. Una magia talmente potente che quest’anno abbiamo deciso di raddoppiare il 3 luglio al Teatro Antico di Ostia e l’8 luglio al carroponte di Sesto san Giovanni. Perchè in un mondo dove i malvagi sono ben organizzati tra loro, occorre che i buoni si riuniscano”

A breve sarà pubblicato, sul sito ufficiale del festival www.evanland.it , il programma delle due serate che si preannuncia ricco di confronti e condivisioni.

Il programma si articolerà tra ospiti workshop, incontri, laboratori, spettacoli, letture, pratiche, giochi anche per i più piccoli e approfondimenti culturali tenuti da relatori e artisti italiani ed internazionali e, naturalmente, musica.

Sono già aperte le prevendite:

Gio Evan – Sull’emani tour

Il Sull’emani tour porterà Gio Evan nei principali club italiani a partire dal 23 febbraio con uno spettacolo inedito fatto di musica e parole.

In calendario già diversi sold out

23 febbraio, Hiroshima Mon Amour – Torino

24 febbraio, Hiroshima Mon Amour – Torino (SOLD OUT)

2 marzo, Latteria Molloy – Brescia

3 marzo, New Age (SOLD OUT)– Roncade (TV)

4 marzo, Estragon – Bologna

9 marzo, Largo Venue – Roma (SOLD OUT)

10 marzo, Viper Theatre – Firenze

11 marzo, Common Ground – Napoli

12 marzo, Casa delle Arti – Conversano (Bari)

17 marzo, Urban – Perugia

18 marzo, Vidia – Cesena.

Gio Evan – Fontana (nuovo singolo)

Gio Evan ha lanciato il 6 gennaio il nuovo singolo Fontana (Capitol Records), ispirato all’artista Lucio Fontana.