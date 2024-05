Gigi D’Alessio sceglie come nuovo singolo il duetto con Geolier “Senza tuccà”

Gigi D’Alessio lancia un nuovo singolo, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 24 maggio 2024. Si tratta di “Senza tuccà”, contenuto nell’album dell’artista in uscita sempre il 24 maggio. Il brano è un feat. con un altro artista napoletano: il rapper Georlier.

I due cantanti hanno collaborato spesso. “Senza tuccà” è il loro primo featuring. La canzone è scritta a quattro mani da Gigi D’Alessio e Geolier, che ne hanno firmato anche le musiche insieme a Kekko D’Alessio e Max D’Ambra.

“Senza tuccà” (GGD Edizioni Srl/Sony Music) è un brano d’amore: racconta una passione reale, che resta però confinata nell’utopia. Il singolo è accompagnato da un videoclip ufficiale, diretto da Marco Pavone. Protagonisti della clip sono i due artisti, rappresentati in versione cartoon. Gigi e Geolier sono immersi nello spettacolare skyline di una Napoli futuristica, in volo tra cielo e mare per rappresentare un amore che si consuma “Senza tuccà”.

Gigi D’Alessio incontra i fan

Il brano è estratto dal nuovo disco di Gigi D’Alessio, “Fra”, disponibile dal 24 maggio 2024 in formato CD e vinile bianco. L’album contiene 10 canzoni: brani inediti, hit rivisitate per l’occasione e featuring. Ecco la tracklist:

1. Non mollare mai 2024 feat. Guè, Clementino e Geolier

2. Senza tuccà feat. Geolier

3. Io vorrei 2024 feat. Elodie e Ernia

4. Fra

5. Primo appuntamento 2024 feat. LDA

6. Nu dispietto

7. Chi

8. Un cuore malato 2024 feat. Alessandra Amoroso

9. Si te sapesse dicere

10. Cu tte

In occasione dell’uscita dell’album, Gigi D’Alessio ha annunciato tre appuntamenti firmacopie:

24 maggio MILANO – Merlata Bloom Milano, ore 17:30

25 maggio VALMONTONE (RM) – Valmontone Outlet, ore 16:00

26 maggio NOLA (NA) – Centro Commerciale Vulcano Buono, ore 17:00

Il cantante è pronto ad incontrare il suo pubblico anche con una serie di live, a cominciare dagli 8 concerti di “GIGI-UNO COME TE-L’EMOZIONE CONTINUA” in Piazza del Plebiscito a Napoli. Sarà poi la volta del tour estivo, che lo porterà in tutta Italia da nord a sud. Infine, in autunno ci saranno le date nei palasport.

Gigi D’Alessio live 2024

Ecco di seguito tutte le date in programma nel 2024:

“GIGI-UNO COME TE-L’EMOZIONE CONTINUA” – NAPOLI – Piazza del Plebiscito:

7 giugno sold out

8 giugno sold out

9 giugno sold out

11 giugno sold out

12 giugno sold out

14 giugno sold out

15 giugno sold out

16 giugno sold out

TOUR ESTIVO:

5 e 6 luglio PALERMO – VELODROMO PAOLO BORSELLINO

12 luglio ASTI– PIAZZA ALFIERI

16 luglio POTENZA– STADIO VIVIANI

17 luglio BARLETTA– FOSSATO DEL CASTELLO

19 luglio BARLETTA – FOSSATO DEL CASTELLO

20 luglio SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) – FORUM EVENTI

21 luglio LANCIANO (CH) – PARCO VILLA DELLE ROSE

27 luglio LACCO AMENO, ISCHIA (NA)- ARENA SAN MONTANO

28 luglio CAMPOBASSO– AREA EVENTI SELVAPIANA

2 agosto CERIALE (SV)- PIAZZA DELLA VITTORIA

7 agosto CORIGLIANO ROSSANO (CS) – ANFITEATRO DE ROSIS

8 agosto DIAMANTE (CS) – TEATRO DEI RUDERI

9 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – TEATRO AL CASTELLO

11 e 12 agosto CATANIA – VILLA BELLINI

17 agosto GAETA (LT)- ARENA VIRGILIO

20 agosto PESCHICI (FG)- ARENILE DEL PORTO

22 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

24 agosto CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

6, 7, 8, 14 e 15 settembre CASERTA – Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone

“GIGI PALASPORT”:

13 novembre ROMA – Palazzo dello Sport

2 dicembre FIRENZE – Nelson Mandela Forum

6 dicembre PADOVA – Kioene Arena

7 dicembre TORINO – Inalpi Arena

11 dicembre MILANO – Forum

13 dicembre BOLOGNA – Unipol Arena

