“Io vorrei 2024” è il nuovo singolo di Gigi D’Alessio feat. Elodie ed Ernia

Gigi D’Alessio, Io vorrei 2024 feat. Elodie ed Ernia: testo e significato del nuovo singolo

Dopo l’uscita del suo nuovo album FRA, Gigi D’Alessio esce con il singolo Io vorrei 2024 feat. Elodie ed Ernia, estratto dall’ultimo progetto discografico. Il brano sarà in rotazione radiofonica a partire dal 30 agosto e sarà anche disponibile il videoclip.

Io vorrei 2024 nasce in realtà nel 2002 ed è uno degli storici successi di Gigi D’Alessio, riarrangiato con sonorità moderne, arricchito dai featuring con Elodie ed Ernia e poi inserito nel suo ultimo album uscito a maggio.

La collaborazione nasce da un duetto voce e pianoforte con Elodie sulle note di questa canzone durante il suo concerto a Piazza del Plebiscito a Napoli nel 2023. L’entusiasmo del pubblico ha poi convinto Gigi D’Alessio ad inciderla nuovamente e regalarle una nuova vita, mantenendo però sempre e comunque l’anima del brano.

Nel mentre, Gigi D’Alessio ha terminato pochi giorni fa il suo tour estivo, in attesa del suo tour autunnale che lo vedrà protagonista nei principali palazzetti d’Italia con GIGI PALASPORT. In più, ha anche annunciato un doppio live allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 2 e il 3 giugno 2025.

I biglietti del tour, prodotto da GGD, Friends & Partners in collaborazione con Sicily by Car e Lama Optical, sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Di seguito, tutte le date:

12 NOVEMBRE 2024 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

13 NOVEMBRE 2024 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

22 NOVEMBRE 2024 – PALAFLORIO – BARI

2 DICEMBRE 2024 – NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE

6 DICEMBRE 2024 – KIOENE ARENA – PADOVA

7 DICEMBRE 2024 – INALPI ARENA – TORINO

11 DICEMBRE 2024 – UNIPOL FORUM – ASSAGO (MI)

13 DICEMBRE 2024 – UNIPOL ARENA – CASALECCHIO DI RENO (BO)

2 GIUGNO 2025 – STADIO MARADONA – NAPOLI

3 GIUGNO 2025 – STADIO MARADONA – NAPOLI

GIGI D’ALESSIO, “IO VORREI 2024” FEAT. ELODIE ED ERNIA: SIGNIFICATO DEL BRANO

Io vorrei 2024 verrà accompagnato da un videoclip con la regia firmata da Domenico Velletri, che ne ha curato anche l’artwork e l’editing. Uscirà il 30 agosto alle ore 14:00.

Nel videoclip si mescolano le atmosfere urban della metropoli con quelle più simboliche e sospese ispirate all’arte surrealista di René Magritte. L’amore, come una piuma, compie un percorso tra sogno, subconscio e realtà fino a liberare i volti dei protagonisti coperti dalle emozioni e assorti in tutti i loro “vorrei”, facendoli ritrovare e amarsi ancora, di nuovo.

GIGI D’ALESSIO, “IO VORREI 2024” FEAT. ELODIE ED ERNIA: testo DEL BRANO

Ho bisogno di dirti che si sta male

È una vita da schifo se non ci sei

E mi trovo col mio disordine nel cuore, senza te

Scatoloni pieni di ricordi che non vanno via

Ho bisogno di dirti che non è vero

Sono sempre geloso dei fatti tuoi

Sono io che la notte chiamo al tuo telefono, lo sai

Sento solamente la tua voce, ma non parlo mai

Io vorrei

Riprovarci ancora

Io vorrei

Ma non so se tu lo vuoi

Quante cose ho bisogno di dirti ancora

Non possiamo lasciare tutto a metà

Questo amore ci appartiene dal profondo, basta chiedere

Ma io vorrei salutarti ancora

Io vorrei respirarti ancora

Io vorrei fare tutto questo, se lo vuoi (ah)

Vorrei avere un’altra chance, solo per rivederti

Pure gli sport prevedono di giocare più tempi

Quando sei sotto come me, spingi e stringi i denti

Ti chiudi perché sei in vantaggio, quindi ti difendi

E non è che prometto che ogni errore sarà l’ultimo

Beh, ma non è per i sassi nelle scarpe che si buttano

Te con un altro tra i pensieri che più mi disgustano

Vorrei mostrarti com’è, perché le cose si aggiustano

Io vorrei (io vorrei)

Riprovarci ancora (è tutto quello che vorrei)

Io vorrei

Ma non so se tu lo vuoi

Quante cose ho bisogno di dirti ancora

Non possiamo lasciare tutto a metà

Questo amore ci appartiene dal profondo, basta chiedere

Ma io vorrei salutarti ancora

Io vorrei respirarti ancora

Io vorrei fare tutto questo, se lo vuoi (ah)

