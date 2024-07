Gigi D’Alessio annuncia a sorpresa un imperdibile concerto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli

A 24 ore di distanza dall’inizio del tour estivo, Gigi D’Alessio ha annunciato a sorpresa un imperdibile concerto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, che si terrà il 2 giugno 2025 e lo vedrà calcare quel palco per la sesta volta, a nove anni di distanza dall’ultima, nel 2016, dopo le indimenticabili serate del 1997, 1999, 2001 e 2003.

“Me l’avete chiesto in tanti… e io vi ho accontentato! Tornerò nel maestoso Stadio Diego Armando Maradona, dove non vedo l’ora di riabbracciarvi e di vivere tutti insieme una serata che scommetto sarà indimenticabile. Vi aspetto! Buona vita”.

L’annuncio arriva in seguito allo straordinario successo degli otto concerti – tutti sold out – in Piazza del Plebiscito, che hanno accolto oltre 100 mila persone provenienti da tutta Italia e non solo.

I biglietti dell’evento, prodotto da GGD e Friends & Partners, sono già disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali.

GIGI D’ALESSIO: LE DATE ESTIVE

5 e 6 luglio PALERMO – VELODROMO PAOLO BORSELLINO

12 luglio ASTI – PIAZZA ALFIERI

16 luglio POTENZA – STADIO VIVIANI

17 luglio BARLETTA- FOSSATO DEL CASTELLO

19 luglio BARLETTA – FOSSATO DEL CASTELLO

20 luglio SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) – FORUM EVENTI

21 luglio LANCIANO (CH) – PARCO VILLA DELLE ROSE

25 luglio GOLFO ARANCI (SS) – PIAZZA COSSIGA

27 luglio LACCO AMENO, ISCHIA (NA) – ARENA SAN MONTANO

28 luglio CAMPOBASSO- AREA EVENTI SELVAPIANA

02 agosto CERIALE (SV) – PIAZZA DELLA VITTORIA

07 agosto CORIGLIANO ROSSANO (CS) – ANFITEATRO DE ROSIS

08 agosto DIAMANTE (CS) – TEATRO DEI RUDERI

09 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – TEATRO AL CASTELLO

11 e 12 agosto CATANIA – VILLA BELLINI

17 agosto GAETA (LT)- ARENA VIRGILIO

20 agosto PESCHICI (FG) – ARENILE DEL PORTO

22 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

24 agosto CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

29 agosto MACERATA – SFERISTERIO

31 agosto MESSINA – ARENA CAPO PELORO

6, 7, 8, 14 e 15 settembre CASERTA – Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone

GIGI PALASPORT: LE DATE