Gianni Bismark: fuori “Gianni Nazionale”, primo estratto dal nuovo album

E’ passato poco più di un anno dall’uscita di Re Senza Corona, l’album d’esordio del rapper romano Gianni Bismark (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto). E’ ora stato pubblicato Gianni Nazionale, il nuovo singolo che è il primo tassello per il disco che vedrà la luce nei prossimi mesi.

Dopo la pubblicazione di Re Senza Corona, lo scorso autunno Gianni Bismark aveva reso disponibile il brano inedito For Real feat. Dani Faiv (Ne abbiamo parlato Qui), che ha raggiunto buoni risultati nelle piattaforme streaming.

Questo il messaggio postato sui social dall’artista che annuncia implicitamente sorprese e novità che arriveranno nelle prossime settimane.

Gianni Nazionale, uscita lo scorso 6 marzo, nasce sotto l’ala protettiva di Bomba Dischi, etichetta che ha iniziato a collaborare come management con Gianni Bismark arricchendo, quindi, il lavoro fatto da Virgin Records e 777 Ent.

Nelle ultime settimane il rapper romano ha pubblicato su Instagram una serie di tre freestyle, primo esempio del nuovo progetto discografico che sta per nascere. Il titolo scelto per questa anteprima è Te racconto na storia, che svela uno sguardo alla tradizione, ma un’idea ben orientata verso il futuro.

Il singolo è accompagnato da un videoclip girato a Roma da Francesco Coppola. La zona scelta per l’ambientazione del video è Mandrione, una parte della città usata in passato come set di alcuni film del visionario Pier Paolo Pasolini.

Sarà disponibile dal 27 marzo il nuovo album Nati Diversi, da oggi in pre-save su Spotify. Così lo descrive il rapper:

“Il titolo del disco è un omaggio a tutte quelle persone che si sentono vere in un mondo troppo spesso oggi fatto di costruzioni e finzione. Viviamo circondati da falsi ben costruiti che si mostrano ogni giorno sui social network in un modo ma che nella vita reale non assomigliano affatto ai personaggi che si sono costruiti. Io voglio parlare, raccontare, scrivere per chi come me si sente diverso da tutta questa finzione, si sente uno come tanti, semplice, onesto. Parlo ai miei fratelli e sorelle, e so che ce ne sono tanti la fuori che rivogliono la verità, nei rapporti, nelle storie, nelle immagini…”