X Factor 2021: il testo di “Suicidi” di gIANMARIA, il brano che ha commosso i quattro giudici

gIANMARIA Suicidi testo e video del brano con cui il giovane artista ha conquistato quattro sì dai giudici di X Factor 2021.

Il vero nome del 19enne gIANMARIA è Gianmaria Volpato. Studente di Vicenza (come Madame e Sangiovanni) che lavora occasionalmente in pizzeria.

Discograficamente il ragazzo ha pubblicato i singoli Tutto o niente 2, prodotto da eimgei, e Mamma scusa (produzione di Bias) nel 2020, e, a luglio del 2021, Ascolta prodotto da Movimento.

gIANMARIA è entrato in studio con un mood molto “sad” e ha stupito tutti con un brano da lui scritto, Suicidi, con un un testo da brividi, molto crudo e vero, che è riuscito a commuovere tutta la giuria del talent.

Qui a seguire testo del brano e video dell’audizione del giovane artista.

gIANMARIA Suicidi testo

Sangue sopra i marciapiedi,

Cadono dai grattacieli,

I suicidi tutti in fila, alla banca la mattina

Per poter lasciar qualcosa ai figli

e non fagli vivere la stessa vita, si la stessa vita.

Sangue sopra i marciapiedi

sono sopra i grattacieli

I suicidi tutti in fila

Pronti per farla finita.

Cosa ti ha portato a fare una scelta cosi poco rispettabile?

E cosi egoista.

Amami poco chiedeva Laura

Pagami il mutuo chiedeva Marco

Fammi vedere mia figlia in faccia lo diceva chi non aveva nient’altro

E chi è andato sul tetto per trovare il coraggio

Perchè non riusciva a farlo dal proprio terrazzo

Sangue sopra il marciapiede

Perche Pietro si è buttato

Sua moglie è arrivata qualche istante dopo col suo nuovo fidanzato

Pietro non riusciva a sopportare a sopportarsi quando li seguiva il sabato.

Anna, quant’è bella, gli occhi tristi e molta pazienza.

Vive nell’ombra di sua madre a cui cura da un anno la sopravvivenza,

Marco invece parla tanto

Pietro non scopa da un sacco.

La gente pensa sia matto,

la gente pensa sia matto,

e cosa vuoi per questo sabato sto in sto palazzo

a parlare con loro e a guardar che si ammazzano.

Nel mio film si ripete fino a qui tutto bene per ogni piano

e ad ogni piano, perché è così che li conviene e cosa vuoi per questo sabato sto in sto palazzo,

a parlar con loro e a guardar che si ammazzano,

nel mio film si ripete

fino a qui tutto bene, per ogni piano e ad ogni piano

perché è così che gli conviene