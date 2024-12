Geremia: “Tagli sul cuore” è l’Ep di debutto della rock band

Tagli sul cuore è il titolo dell’Ep di debutto della rock band Geremia, disponibile negli store digitali dal 29 novembre 2024. Il disco, pubblicato per l’etichetta Leave Music, esplora la complessità delle relazioni umane.

Attraverso le 8 canzoni di Tagli sul cuore, Geremia racconta diverse emozioni tra vulnerabilità, conflitti interiori e paradossi dell’amore. Si va dalla rabbia della denuncia alla dolce amarezza della nostalgia, fino alla lucida consapevolezza che alcune ferite, per quanto invisibili, non guariscono mai.

Geremia è un progetto nato dall’alchimia creativa tra Gere e Mach, arricchito dalle produzioni di Harley e dalle chitarre di Fru. Oggi, si presenta come una band alternative rock dal carattere energico e intriso di spirito punk. Nella sua musica, dà voce alle inquietudini e alle aspirazioni di una generazione in bilico tra ricerca di significato e turbolenze emotive.

L’Ep è caratterizzato da atmosfere evocative e sonorità crude, proprie dell’alternative rock. La traccia d’apertura è Non è colpa mia, una critica tagliente alla superficialità e all’opportunismo. Il viaggio prosegue con Stare ad aspettarti, nella quale Geremia esplora la solitudine di chi non riesce ad amare se stesso e cerca invano approvazione. Io, te, le stelle – rimasta per oltre 12 settimane nella playlist sanguegiovane di Spotify – affronta il tema delle relazioni vuote e disconnesse. Sobri esplora la caotica intensità dei legami filtrati dagli eccessi. In Passeresti, l’amore diventa una visione poetica e malinconica, mentre la title track Tagli sul cuore raccoglie il dolore indelebile di un incontro fugace. Prima di te descrive con crudezza la fine di una relazione tossica. Addio (Dove sei?), ultimo brano del disco, è una riflessione struggente sulla perdita e la distanza emotiva, lasciando aperte domande senza risposta.

TRACKLIST di “Tagli sul cuore”

Ecco la tracklist dell’Ep:

1.Non è colpa mia

2.Stare ad aspettarti

3.Io, te, le stelle

4.Sobri

5.Passeresti

6.Tagli sul cuore

7.Prima di te

8.Addio (Dove sei?)

