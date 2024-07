Geremia, nel nuovo singolo “Io, te, le stelle”, la storia di un amore mai nato

A un mese di distanza dall’uscita di Passeresti, brano dedicato alle attese e agli incontri mancati, Geremia torna con un nuovo singolo, Io, te, le stelle.

Il progetto di una rock band dall’anima punk nasce dall’incontro tra creativo tra Gere e Mach, le produzioni di Harley e le chitarre di Fru.

Io, te, le stelle è disponibile da venerdì 12 luglio per Leave Music con distribuzione ADA Music Italy.

Il pezzo è una ballad alt-pop dal profilo lo-fi che parla di un amore mai nato.

La canzone descrive la profonda sintonia tra due persone che, agli occhi di tutti, sembrano innamorate, ma che, nel loro intimo, sanno di non esserlo. È la storia di un’attrazione così intensa da sembrare in grado di superare la mancanza d’amore, rivelando la complessità dei sentimenti di una relazione tumultuosa, sospesa tra desiderio e conflitto.

Ecco come Geremia racconta Io, te, le stelle:

“A volte anche le connessioni più profonde non riescono a colmare il vuoto lasciato dall’assenza dell’amore vero. La canzone trasmette un senso di freddo e solitudine, come se stessi davvero aspettando in auto sotto casa per poi entrare da solo in una dimora vuota e gelida in pieno inverno. La metafora di guardare le stelle simboleggia un romanticismo superficiale, un vano tentativo di mascherare a noi stessi ciò che non riusciamo a sentire davvero. Il testo, come la storia che racconto, non contiene mai la parola ‘amore’“.

Il nuovo singolo è stato scritto da Geremia Caloni e Fabrizio Premoli, nel testo, e da Stefano Galli e Luca Frustaci nella musica.

Produzione a cura di Harley e Mach1.

TESTO

Voglio che tu guardi me

Come tutti guardano te

Ho perso il tempo

Ho perso il senso

Adesso ognuno per se

Ti aspetto sotto casa al freddo

In una sera d’inverno

Ti giuro che ho toccato il fondo

E non te l’ho mai detto

Con lui stavi da Dio però non è come me

Ti ho vista che piangevi piena di insicurezze

Se guardiamo le stelle questa notte dura per sempre

Ma siamo io e te

E no, noi non siamo niente

Giuro non ti resisto

I tuoi vestiti sul letto

Lo facciamo per terra

La mia vita è una merda

Ma la tua neanche scherza

Non sai non farmi male

Ma sai farti mancare

Baby sai che

Non resisto a quegli occhi da stronza

E stasera neanche a farlo a posta

Siamo solo io te e le stelle

Io te e le stelle

Baby sai che

Non resisto a quegli occhi da stronza

E stasera neanche a farlo a posta

Siamo solo io te e le stelle

Io te e le stelle

Casa mia mi sembra vuota senza te

Non vedo niente in giro tranne che pezzi di te

Ti scordi il reggiseno sul mio letto per dispetto

Ti avrei guardata ore senza trovarti un dispetto

So che con lui stai meglio ma non è come me

Non si mette lo smalto e non collassa per terra

So che ti corre dietro e non è come sembra

Tu hai avuto il coraggio di dire a me ‘persona di merda’

E lo sai che

Non resisto a quegli occhi da stronza

E stasera neanche a farlo a posta

Siamo solo io te e le stelle

Io te e le stelle

Baby sai che

Non resisto a quegli occhi da stronza

E stasera neanche a farlo a posta

Siamo solo io te e le stelle

Io te e le stelle

Baby sai che