Geremia Lancia ‘Passeresti’: Un Inno Rock-Punk alla Solitudine e all’Amore di Provincia

È uscito venerdì 14 giugno per Leave Music con distribuzione ADA Music Italy, Passeresti, nuovo singolo del giovane Geremia, cantautore classe 2001 di Varese.

Il progetto di Geremia è nato attorno alle canzoni di Gere e Mach e vede alle produzioni Harley mentre le chitarre sono di Fru. Questi elementi danno vita ad una alternative rock band dall’anima punk, manifesto di una generazione che dondola tra la ricerca della felicità e black out sentimentali, che vive la provincia e sogna la città e la fama.

Geremia passeresti, il nuovo singolo

Passeresti è una canzone che parla di solitudine, del desiderio di connessione e della triste consapevolezza della transitorietà delle relazioni, tra attese e incontri mancati. Ecco come la recconta Geremia:

“Passeresti racconta di un amore e di una ragazza che aspetta ogni giorno alla fermata dell’autobus. La vedo lì, testa sul cell, appoggiata ad un muro tra graffiti, tag e sguardi osceni dei passanti in una strada di periferia. Ogni mattina, quando ancora è buio, come aspettasse un amore che passa e non resta.”

Il pezzo è stato scritto da Geremia Caloni e Fabrizio Premoli per il testo mentre la musica è di Stefano Galli e Luca Frustaci.