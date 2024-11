“Non è colpa mia”, il nuovo singolo di Geremia che si ribella all’ipocrisia e alla superficialità

Fuori da venerdì 8 novembre su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Geremia, “Non è colpa mia“, per Leave Music/Ada Music Italy.

Il nuovo singolo, insieme ai brani “Io, te, le stelle” e “Stare ad aspettarti“, usciti rispettivamente a luglio e settembre di quest’anno, anticipa l’uscita dell’album di debutto del gruppo, di cui però non si sa ancora la data di uscita ufficiale.

Geremia è un progetto formato da quattro giovani artisti, che vede Gere e Mach alla scrittura e al canto, Harley alle produzioni e Fru alle chitarre.

“Non è colpa mia” segna il continuo del percorso del frontman e della sua band nel mondo dell’alternative rock; i quattro si fanno notare per la loro determinazione e il loro stile incisivo, facendosi portavoce di una generazione che oscilla tra la ricerca della felicità e i blackout sentimentali.

Il brano racconta la passione, la crescita personale e la solitudine; vuole essere un grido di rivolta contro le falsità e i rapporti superficiali, per liberarsi dal senso di colpa e rivendicare la propria identità, in modo intenso e urgente. Sul percorso si incontrano muri invisibili, persone che indossano maschere per convenienza o egoismo, in un mondo che risulta ormai superato, obsoleto.

Clicca qui per preordinare “Non è colpa mia“, il nuovo singolo di Geremia fuori l’8 novembre.