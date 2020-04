Generic Animal anche per lui tour rinviato all’autunno 2020

In ottemperanza alle attuali disposizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria, le prossime tappe del tour di Generic Animal sono rimandate all’autunno 2020.

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date.

Di seguito il calendario aggiornato:

26 settembre – Locomotiv Club – Bologna

02 ottobre – Monk – Roma

08 ottobre – Hiroshima Mon Amour – Torino

09 ottobre – New Age Club – Roncade (TV)

14 ottobre – Mangiadischi Live Club – Pescara

29 ottobre – Santeria Toscana 31 – Milano

Presto è tante cose. È la sveglia, un modello di scarpe da ginnastica, un avverbio che esprime rapidità. Fra sonorità trap che si fondono con il math rock, echi emo che sconfinano nel post-rock, sfumature soul/r’n’b e attitudine hip hop, Presto è un disco di 12 brani scritti nella solitudine di un sottotetto milanese: su un divano-letto Ikea con dietro i cuscini per la schiena, in braccio una chitarra, sulle gambe i-rig e garageband, a fianco le gocce per dormire.

Presto è il terzo disco di Generic Animal, a poco più di un anno dall’esordio self-titled, seguito subito dopo dal secondo Emoranger, entrambi per La Tempesta. In mezzo, una lunghissima serie di date in giro per l’Italia passando per alcuni dei festival più prestigiosi, dal Todays al MiAmi e collaborazioni con alcuni dei migliori esponenti della scena hip-hop e trap come Ketama126, Massimo Pericolo, Mecna, Rkomi, Pretty Solero.

Articolo di Anna Ida Cortese