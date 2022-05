Radio Zeta Future Hits Live 2022. nel cast uno dei quattro cantanti semifinalisti di Amici. A sceglierlo sarete voi!

Radio Zeta Future Hits Live 2022. Il 9 giugno prossimo, in contemporanea con la chiusura dell’anno scolastico, si terrà a Roma la prima edizione del Future Hits Live, una grande serata di musica live ricca di artisti amati dalla Generazione Z. Tra loro ci sarà anche uno dei semifinalisti dell’attuale edizione di Amici di Maria De Filippi, e a sceglierlo sarete proprio voi.

Per scoprire il cast della serata, da Blanco ad Ariete passando per Rkomi, vi basterà leggere questo nostro articolo. Nel frattempo sono entrati in rotazione su Radio Zeta, la Radio della Generazione Z, i brani dei quattro semifinalisti (chissà se tutti diventeranno finalisti) del programma.

Per la precisione i brani entrati in programmazione sono: Sogni al cielo di Alex, Dove sei di Sissi, Tienimi stanotte di Luigi e Karma di Albe.

Ma come potete votare il finalista di Amici 21 che parteciperà alla serata? Scopriamolo subito insieme…

