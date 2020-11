Fiorella Mannoia Padroni di niente autori e dettagli.

È uscito oggi, venerdì 6 novembre, il nuovo disco di Fiorella Mannoia, Padroni di niente, in cd, digitale e, dal 20 novembre in streaming.

Padroni di niente viene descritto come un album figlio di un periodo storico ben preciso, di pensieri e riflessioni scaturiti da un evento eccezionale e fuori da ogni previsione, evento che nessuno avrebbe mai pensato o immaginato di poter vivere.

Fiorella, attraverso le canzoni che canta e le storie che racconta, pone l’attenzione sull’uomo e sulla nostra “umanità”, quella da cui bisognerebbe ripartire per non ritrovarci, appunto, “Padroni di niente”.

La copertina dell’album, ispirata al quadro “Viandante sul mare di nebbia” di Caspar David Friedrich.

Fiorella Mannoia Padroni di niente autori

Come nel precedente disco, Personale, anche in Padroni di niente torna la formula della “canzone sospesa”. Fiorella, infatti anche questa volta, decide di condividere il proprio spazio con un’artista emergente, in questo caso si tratta della cantautrice Oliva XX (all’anagrafe Arianna Silvestri), che duetta con Fiorella in Solo una figlia.

Il disco è stato prodotto da Carlo Di Francesco che lo anche mixato presso Farafina Studio (ad eccezione di PADRONI DI NIENTE e SI È ROTTO mixati da Renato Cantele presso Morning Studio.

Masterizzato da Pietro Caramelli presso Energy Mastering.

Ecco canzoni e autori.

PADRONI DI NIENTE (Amara) CHISSA’ DA DOVE ARRIVA UNA CANZONE (Ultimo) SI È ROTTO (Enrico Lotterini, Fabio Capezzone, Fiorella Mannoia) LA GENTE PARLA (Amara, Simone Cristicchi) SOGNA (Edoardo Galletti, Fiorella Mannoia) OLÀ (Bungaro, Cesare Chiodo, Fiorella Mannoia) ECCOMI QUI (Bungaro, Cesare Chiodo, Carlo Di Francesco) SOLO UNA FIGLIA con OLIVIA XX (Arianna Silveri)

Foto di copertina di Francesco Scipioni