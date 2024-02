Filippo Graziani celebra il padre Ivan con “Per gli amici tour”

Filippo Graziani ha annunciato il suo ritorno live con “Per gli amici tour”. Nei concerti, l’artista celebra l’eredità artistica e musicale del padre Ivan attraverso i suoi successi, e propone i brani del disco “Ivan Graziani – Per gli amici”.

Il 26 gennaio 2024, Filippo Graziani ha pubblicato questo album di inediti da cui trae ispirazione il nome del tour. Trent’anni dopo l’ultima uscita discografica di Ivan, il suo spirito è tornato a vibrare attraverso la voce del figlio Filippo. Il disco, pubblicato da Numero 1/ Sony (storica etichetta di Ivan Graziani), è una collezione di otto canzoni inedite.

Queste opere, rimaste finora nascoste, sono state scoperte dalla famiglia e hanno ricevuto nuova vita grazie agli arrangiamenti sensibili e rispettosi di Filippo. Nella prima settimana di uscita, il disco si è piazzato al secondo posto nella classifica FIMI dei vinili, cd, cassette più venduti; e tra i primi 10 degli album più acquistati, ascoltati e scaricati.

Il disco rappresenta un dialogo tra padre e figlio, che supera il confine del tempo. Dal 2019, Filippo si sta dedicando a divulgare il repertorio del padre attraverso spettacoli live. E così fa conoscere alle nuove generazioni un artista che ha rappresentato una svolta nel rock italiano. Il nuovo tour, in partenza a marzo, è animato dallo stesso spirito.

“Per gli amici tour”: ecco le date per ascoltare Filippo graziani

“Per gli amici tour” è un viaggio emozionale che celebra la vita e l’arte di Ivan Graziani. Gli spettatori avranno l’occasione di riascoltare classici senza tempo come “Lugano addio“, “Monnalisa“, “Pigro” e “Agnese“. Accanto a questi brani, Filippo proporrà gli inediti del disco “Ivan Graziani – Per gli amici” eseguendoli per la prima volta dal vivo.

Il cantautore, con la sua voce e chitarra, sarà accompagnato sul palco da un’ensemble di talentuosi musicisti: Tommy Graziani alla batteria, Massimo Marches alla chitarra, Francesco Cardelli al basso e Stefano Zambardino alle tastiere.

Le date annunciate sono:

– 2 Marzo: Santomato Club, Pistoia

– 3 Marzo: Blue Note, Milano

– 9 Marzo: Auditorium della Fiera, Morciano di Romagna

– 15 Marzo: Teatro Socjale, Piangipane (RA)

– 5 Aprile: Stazione Birra, Roma

– 6 Aprile: Teatro 2 Torri, Potenza

– 7 Aprile: Teatro San Marco, Benevento

– 14 Aprile: Teatro Tenda Palarte, Fabrica di Roma (VT)

– 17 Aprile: Bravo Caffè, Bologna

Il tour è organizzato da IMARTS (International Music and Arts). I dettagli per l’acquisto dei biglietti sono disponibili qui.