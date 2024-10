Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti: “Ho già 100 canzoni fortissime” e la durata massima dei brani scende ancora

Nei giorni scorsi, Carlo Conti, ospite al Prix Italia a Torino, è tornato a parlare del Festival di Sanremo 2025, tra il sogno di portare sul palco dell’Ariston i Pink Floyd e i più di 100 brani stupendi già ricevuti dai big della musica italiana.

Mancano poco più di quattro mesi alla 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana, e tra circa due mesi sarà annunciato il cast dei 24 big in gara (che potrebbe anche aumentare di uno o due nomi, come da tradizione).

Mentre continuano a rincorrersi i rumors sui cantanti in gara – da Sarah Toscano (scommessa prioritaria di Maria) alla possibile coppia Al Bano & Romina (come anticipato da noi qui) fino a Elodie, Gaia e Olly – Carlo Conti ha raccontato di aver già ricevuto tantissimi brani:

“Ho iniziato a dormire poco la notte perché è il momento più importante per la scelta delle canzoni. Ne ho tantissime in mente, ma bisogna selezionarne solo 24, e almeno 100 sono già fortissime. Sarà una selezione difficilissima, e sono già in difficoltà…”