Carlo Conti trasforma Sanremo Giovani in un talent show televisivo. Aperte le iscrizioni ad Area Sanremo 2024

Ieri, domenica 22 settembre, in diretta al TG1 delle ore 20.00 Carlo Conti ha rivelato alcune novità sul Festival di Sanremo 2025 e, più precisamente, sulla modalità di selezione dei quattro giovani artisti che approderanno sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio.

“La commissione artistica che mi aiuterà a scegliere le Nuove Proposte è già al lavoro. A proposito, coloro che hanno un’età compresa tra i 16 e i 26 anni e qualcosa di veramente nuovo da proporre hanno tempo fino all’8 di ottobre per iscriversi sul sito della Rai.

Quest’anno faremo una sorta di talent parallelo, strutturato in cinque serate che andranno in onda su Rai2. Magari tra qualche settimana vi dirò il nome di chi le condurrà”.

Sanremo Giovani si trasforma dunque in un talent show televisivo, mentre i Big – che verranno annunciati a dicembre sempre in diretta al TG1 – stanno seriamente mettendo in difficoltà il direttore artistico: “Sto ascoltando un po’ di tutto. Tra i brani che mi sono arrivati c’è la melodia, ma anche il ritmo, la dance e la disco. Poi, c’è il brano più impegnato, ma c’è anche la musica leggera, leggerissima. Insomma, c’è un po’ di tutto e non sarà semplice scegliere“.

Le novità, però, non finiscono qui! Carlo Conti ha infatti reintrodotto il pagamento dei diritti amministrativi e di segreteria di euro 150,00 necessario per l’iscrizione – a partire da oggi, lunedì 23 settembre – ad Area Sanremo 2024 che, negli ultimi due anni, Amadeus aveva invece rimosso.

