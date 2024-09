Il regolamento di Area Sanremo 2024 è in arrivo (con ritardo mostruoso). Carlo Conti prosegue nella strada scelta da Amadeus

Se da una parte ci sono molti artisti emergenti delusi dall’abbassamento dell’età per partecipare a Sanremo Giovani, voluto da Carlo Conti, dall’altra, altrettanti sono in attesa del regolamento per partecipare ad Area Sanremo 2024, manifestazione che offre un’opportunità anche agli artisti senza casa discografica ( e non solo).

Quest’anno, Carlo Conti, subentrato alla guida della kermesse dopo cinque anni di Amadeus, sembra essere in ritardo per quanto riguarda i regolamenti e, secondo alcuni, sarebbe al momento concentrato sulla scelta dei big per il Festival di Sanremo 2025.

Se il regolamento per iscriversi tramite casa discografica a Sanremo Giovani 2024 è stato pubblicato il 27 giugno scorso, con ultima data utile l’8 ottobre (vedi qui), al 19 settembre 2024, il regolamento di Area Sanremo 2024 e le modalità di iscrizione non sono ancora state rese note.

Tuttavia, non dovrebbe mancare molto, visto l’annuncio del sindaco Mager e del presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica, Biolé, i quali hanno comunicato che, come avvenuto nelle ultime edizioni a firma Amadeus, Carlo Conti sarà anche il Direttore Artistico di Area Sanremo 2024.

Dal Comune promettono un’edizione ricca di novità. È sicuramente importante il ritorno alla formula, in vigore fino al 2021, che prevede la presenza nella categoria Nuove Proposte di almeno un artista selezionato da Area Sanremo. Saranno quindi due gli artisti di Area Sanremo ad arrivare alla finale di Sanremo Giovani il 18 dicembre 2024 e uno di loro farà sicuramente parte della categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2025 affiancando tre finalisti tra quelli selezionati tra le proposte inviate dalle case discografiche.

In attesa della pubblicazione del regolamento, queste sono le prime informazioni arrivate dal Presidente Biolé: