Ferretti estrae dal suo EP “23:32”, prodotto da Andrea Mei, il singolo “Nudo”

A luglio 2023 il cantautore Ferretti ha lanciato il suo EP: “23:32“. Il primo singolo estratto dal progetto si intitola “Nudo“.

Ferretti, vero nome Mattia Ferretti, ha 25 anni e vive a Mogliano, in provincia di Macerata, nelle Marche.

Dopo il liceo inizia a studiare recitazione, rimbalzando tra Ancona e Roma: quindi la sua è una formazione attoriale, almeno in principio. È il 2019 quando si appassiona alla musica e inizia a comporre brani inediti.

Il 2021 lo vede iniziare una collaborazione con il produttore Andrea Mei, ex Gang & Nomadi, che diventa il suo produttore. Da questo connubio nascono canzoni che mettono al centro la scrittura tenendo valorizzandola anche con la matrice recitativa dell’artista. Quel che nasce è un progetto di cantautorato che fonde anche rap e rock.

Ferretti nel 2023 ha ottenuto diverse soddisfazioni entrando tra i finalisti dell’Homeless Fest, tra i selezionati per le fasi regionali di Sanremo Rock e tra i 16 finalisti di Musicultura.

Ferretti Nudo, il nuovo singolo e l’EP

Per Ferretti “Nudo” è un brano che rappresenta la presa di coscienza della propria situazione e delle sue cause… quando il resto del mondo ritiene irrilevante ciò che per te è l’unica ragione di vita, capisci come sei diventato così vulnerabile. Qui a seguire il videoclip ufficiale.

L’EP di Ferretti è disponibile in digitale distribuito da Astralmusic. La produzione artistica è di Andrea Mei ex tastierista dei Gang ed autore e produttore per molti gruppi ed artisti italiani fra cui i Nomadi e Danilo Sacco.

I brani dell’EP sono costruiti intorno all’essenzialità di chitarra, pianoforte, basso e batteria e sono tutti suonati. L’elettronica, quando presente, è di sostegno al suonato: dal vivo i suoi musicisti non usano basi o sequenze di alcun tipo.

Il progetto è stato realizzato con il contributo del bando: “NUOVE PRODUZIONI DISCOGRAFICHE 2022 – 2023” CON IL CONTRIBUTO DI NUOVOIMAIE“.

Potete ascoltare la musica di Ferretti qui su Spotify e seguire i suoi appuntamenti attraverso i social (Facebook e Instagram).